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Первые квартиры разыграли в Москве среди участников онлайн-голосования

Первые квартиры разыграли в Москве среди участников онлайн-голосования

Актер и телеведущий Александр Носик объявил первых победителей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов".
прочитано 239 раз

Москвичи, которые приняли участие в онлайн-голосовании, благодаря программе "Миллион призов" получили уникальную возможность выиграть квартиру в Москве. Утром 18 сентября среди тех, кто сделал свой выбор накануне до 20:00, провели розыгрыш в эфире телеканала "Москва 24".

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Выиграли квартиры обладатели номеров 2337-4644-49, 2293-6228-21, 5811-7253-27, 4219-0079-25, 9116-2149-01, 0610-8764-15, 6770-6311-48, 0882-5298-28, 6418-6130-25, 9964-3748-05. Победителей выбрали случайным образом среди 1,1 миллиона человек. Именно столько граждан приняли участие в дистанционном электронном голосовании в первый день выборов.

На этом розыгрыш не заканчивается. У участников онлайн-голосования еще есть шанс выиграть квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы, которые можно будет обменять промокоды партнеров акции до 31 декабря 2021 года, а воспользоваться ими – до 1 апреля 2022-го.

Напомним, о своей победе можно узнать самостоятельно с 18 по 20 сентября. Для этого необходимо авторизироваться на сайте "Миллион призов" с помощью учетной записи портала mos.ru и ввести в специальном окне уникальный код участника, который указан в SMS-сообщении.

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Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globalookpress.com
18 сентября 2021, 11:15 Источник: Москва 24 ✓ Надежный источник

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