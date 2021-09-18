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Политика
Володин призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму

Володин призвал россиян проголосовать на выборах в Госдуму

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин проголосовал на выборах депутатов ГД восьмого созыва на избирательном участке №75 Пресненского района Москвы.
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Нынешний формат голосования Володин назвал очень удобным. Те, кто не успели отдать свой голос вчера, могут сделать это сегодня, отметил председатель ГД.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Завтра завершающий день голосования, поэтому, если есть время, то лучше прийти сейчас, сделать свой выбор", – считает спикер Госдумы.

По его словам, чем больше людей придут на выборы, тем более ответственно будут относиться к своим обязанностям депутаты нового созыва, понимая, что граждане пришли и поддержали их.

"Считаю, что если мы будем выполнять свой гражданский долг активно, ответственно подходить к своему выбору, то у нас и власть будет работать более эффективно", – убежден Володин.

В России с 17 по 19 сентября проходит Единый день голосования. Помимо выборов депутатов Госдумы, в субъектах Федерации проходят региональные и муниципальные кампании.

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Фото: Duma.gov.ru
Автор: 18 сентября 2021, 10:59 Источник: Государственная Дума ✓ Надежный источник

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Я призываю тебя на кол пппееддеерррааассст АМЭН!!!
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