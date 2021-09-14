Россия сохраняет рычаги давления на Лукашенко – экономист Марголин

Эксперт рассказал, какие требования Россия предъявила Лукашенко.

На прошлой неделе, 9 сентября, в Москве прошла встреча лидеров России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров президенты значительно продвинулись в вопросе интеграции двух стран – были подписаны все дорожные карты, связанные с образованием Союзного государства. Экономист Лев Марголин уверен, что Россия сохраняет за собой рычаги давления на Лукашенко.

По словам члена политсовета ОГП, главный вопрос, который Москва задает белорусскому президенту, – когда он проведет конституционный референдум и новые выборы. Эксперт полагает, что Кремль поставил Лукашенко определенные требования, которые до сих пор не выполнены.

Марголин подчеркивает, что перед главой Белоруссии могут стоять не только политические, но и экономические требования. Он отмечает, что постепенно белорусскому лидеру приходится их выполнять.

"Постепенно Лукашенко вынужден с чем-то соглашаться, иначе с ним вообще разговаривать не будут", – уверен эксперт.

Россия сохраняет рычаги давления на Лукашенко и в вопросе интеграции двух стран. Экономист не сомневается, что президент Белоруссии подпишет дорожные карты по Союзному государству. Меж тем, остается открытым вопрос об их дальнейшем исполнении.

В то же время, по мнению Марголина, Лукашенко пришлось уступить Путину и разрешить открыть на территории Белоруссии совместный военный учебный центр. На всякий случай президент России отложил вопрос создания единого экономического рынка, подчеркивает эксперт.