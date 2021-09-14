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Политика
Россия сохраняет рычаги давления на Лукашенко – экономист Марголин

Россия сохраняет рычаги давления на Лукашенко – экономист Марголин

Эксперт рассказал, какие требования Россия предъявила Лукашенко.
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На прошлой неделе, 9 сентября, в Москве прошла встреча лидеров России и Белоруссии, Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе переговоров президенты значительно продвинулись в вопросе интеграции двух стран – были подписаны все дорожные карты, связанные с образованием Союзного государства. Экономист Лев Марголин уверен, что Россия сохраняет за собой рычаги давления на Лукашенко.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По словам члена политсовета ОГП, главный вопрос, который Москва задает белорусскому президенту, – когда он проведет конституционный референдум и новые выборы. Эксперт полагает, что Кремль поставил Лукашенко определенные требования, которые до сих пор не выполнены.

Марголин подчеркивает, что перед главой Белоруссии могут стоять не только политические, но и экономические требования. Он отмечает, что постепенно белорусскому лидеру приходится их выполнять.

"Постепенно Лукашенко вынужден с чем-то соглашаться, иначе с ним вообще разговаривать не будут", – уверен эксперт.

Россия сохраняет рычаги давления на Лукашенко и в вопросе интеграции двух стран. Экономист не сомневается, что президент Белоруссии подпишет дорожные карты по Союзному государству. Меж тем, остается открытым вопрос об их дальнейшем исполнении.

В то же время, по мнению Марголина, Лукашенко пришлось уступить Путину и разрешить открыть на территории Белоруссии совместный военный учебный центр. На всякий случай президент России отложил вопрос создания единого экономического рынка, подчеркивает эксперт.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 14 сентября 2021, 08:50 Источник: Белорусский партизан ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двуличный Лукашенко заискивал перед Путиным на Валааме

комментарии

Ответить:

Гость855709
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Ненависть и презрения к вору и убийце лукашенко приведут к его уничтожению. Народ победит подонка. Смерть лукашенко!
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