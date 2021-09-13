"Псы побитые": Лукашенко заявил о попытке давления на него через Путина

Лукашенко рассказал, как глава Европейского совета уговаривал Путина надавить на него.



Международные отношения Белоруссии и Евросоюза сегодня складываются не лучшим образом. Западные страны обвиняют президента Александра Лукашенко в узурпации власти и организации миграционного кризиса на границе с Литвой и Польшей. Против политического руководства республики введены несколько пакетов санкций. Лукашенко даже заявил о попытке давления на него через Путина.

По его словам, глава Европейского совета Шарль Мишель звонил и уговаривал российского лидера Владимира Путина оказать давление на белорусского коллегу. Президент Белоруссии подчеркнул, что лично видел стенограмму этих переговоров.

Лукашенко также отметил, что Путин отказался выполнять просьбу европейского политика. По его словам, президент России ответил собеседнику, что Белоруссия является независимым государством, поэтому с Мишелю стоит лично поговорить с его главой.

Со слов Лукашенко, у Путина вызвало недоумение, что Евросовет установил диалог с представителями "Талибана*", на что Мишель ответил, что члены этого движения контролируют Афганистан. В свою очередь президент России удивился и переспросил, контролирует ли Лукашенко ситуацию в Белоруссии.

Белорусский лидер подчеркнул, что политики из западных стран пытаются надавить на его через разные сферы. Лукашенко назвал их "побитыми псами". Батька также заявил, что попытки давления на его сторонников являются "несолидным поведением". Он отметил, что диалог продолжается, хотя требования европейцев, как правило, касаются внутренней политики Белоруссии.