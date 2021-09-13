Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Покиньте страну в 24 часа: Цой объявили персоной нон-грата за оскорбление святыни
Развод и раздел имущества: Брак Урганта рухнул в одночасье
Господи, спаси: врачи "Склифа" борются за жизнь любовника Собчак
Оголившаяся Валерия снялась на фоне покойника: Неуместно и глупо!
партнеры
Понедельник
13 сентября
Лента новостей
16:38
Билан без штанов упал в странном состоянии: видео
16:36
В Госдуме предложили отменить ипотеку в России
16:29
"Комедия про поколение тридцатилетних": новый сериал "Готовы на все" с Кузнецовой и Курцыным
16:29
Обнажившая грудь Высоцкая предалась страсти с мужем на людях
16:06
Стало известно об остановке сердца МакSим
15:52
МакSим заподозрили в романе с женатым после выхода из комы: Мой ангел-хранитель
15:42
"Много людей вокруг болеет": Путин заявил о готовности уйти на изоляцию из-за коронавируса
15:37
Жестокость и холодный расчет: Хюррем из "Великолепного века" поставили психиатрический диагноз
15:36
"Прилегли в катафалк": Муж Собчак сравнил брак со смертью
15:18
"Подошла максимально обстоятельно": Брухунова переложила заботы о сыне на чужого человека
15:17
"Прячется от фотографов": всплыли сенсационные данные о беременности Миддлтон
15:02
Россияне ахнули от способностей дочери Кудрявцевой
14:58
"Альфонс всея Руси!": Падкого на старух Шаляпина смачно выпороли
14:47
"Псы побитые": Лукашенко заявил о попытке давления на него через Путина
14:34
Истощенный сын Орбакайте рассказал о страшном недуге
14:32
"Пошла кровь горлом": со звездой фильма "Любовь и голуби" случилось страшное из-за злого рока
14:31
Трава и скромный крест: что стало с могилой Вилли Токарева
14:30
Житель Подмосковья зарубил знакомого топором и закопал труп в погребе
14:18
В Подмосковье поймали грабившего салоны сотовой связи бандита
13:53
"Груз потери сильно давит": Михайлов не находит себе места из-за смерти Меньшова
13:49
В аэропорту Домодедово потеряли собаку пассажирки
13:40
Горе-то какое: Сраженная раком Салтыкова осталась без ноги
13:40
Элитный некролог и бесплатный гроб: Как публика наживалась на трагедии МакSим
13:37
Зазвездившийся Галкин и его ссора с Гостюхиным: сериалу "Дальнобойщики" 20 лет
13:21
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
13:13
Спасают за границей: режиссер Звягинцев попал в больницу
12:49
"Мы расстаемся": Муж Королевой настоял на разводе
12:37
В аварии с туристическим автобусом в Турции пострадали десятки человек
12:28
"Досуг был посвящен романтике": Винер-Усманова вспомнила бурную молодость
12:17
"Проходила через сердце, выходила через шею": изувеченное тело МакSим ошарашило россиян
12:14
Звезда сериала "Доктор Кто" бесследно исчезла в Лос-Анджелесе
11:58
"Душа болит": Оскандалившийся Михалков плюнул на могилы родственников
11:43
Подруга Киркорова врезала обнаглевшей Лене Миро за бессовестную клевету и оскорбления
11:41
"Не мог ходить": прооперированный актер из "Бомбилы" и "Склифосовского" передвигается на костылях
11:38
Вернувшаяся в того света МакSим в подробностях рассказала Собчак о болезни
11:38
Что стало с загремевшей в психушку звездой российских сериалов Алексеевым
11:27
Затворничество и темные мысли: дочь откровенно о состоянии онкобольной Заворотнюк
11:10
В Казахстане вор увез украденную лошадь на легковой машине
11:03
Полежайкина из "Папиных дочек" ждет 15 лет мучений из-за "лопнувших" ног
10:48
Любшин экстренно госпитализирован с серьезной травмой головы
10:25
Бородина заговорила о насилии после развода: За такое надо карать!
10:05
Масляков раскритиковал Зеленского из-за заявления о войне с Россией
09:57
"Без волос": изменившийся Николаев шокировал публику
09:48
В центре Москвы из пистолета обстреляли основателя группы "25/17"
09:36
Возбужденный Галкин обнародовал кадры Пугачевой в БДСМ-наряде: С двумя красотками
09:24
"Он запугивал меня": Меньшова решилась на тяжелое признание о покойном отце
09:10
Депутат Рады Гончаренко заявил о победе Украины над Россией
08:50
Кольцо с огромным бриллиантом: Бритни Спирс сообщила о помолвке
08:40
Льготников по оплате ЖКХ станет больше
08:35
В Сочи в тоннеле столкнулись 5 машин
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Вернуть интерес уже невозможно": Эрнста обвинили в крахе Первого канала
Пугачева влезла в разборки Собчак и Ивлеевой
Госпитализированный с тяжелым недугом Дмитрий Киселев хочет обратиться к россиянам из больницы
"Меня хотите": Бузова приставала к гостю в эфире своего шоу
Один звонок – жизнь сломана: вскрылись ужасающие данные о Пугачевой
"Хочу вас запрограммировать": Киркоров обратился к народу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Псы побитые": Лукашенко заявил о попытке давления на него через Путина

"Псы побитые": Лукашенко заявил о попытке давления на него через Путина

Лукашенко рассказал, как глава Европейского совета уговаривал Путина надавить на него.
прочитано 510 раз

Международные отношения Белоруссии и Евросоюза сегодня складываются не лучшим образом. Западные страны обвиняют президента Александра Лукашенко в узурпации власти и организации миграционного кризиса на границе с Литвой и Польшей. Против политического руководства республики введены несколько пакетов санкций. Лукашенко даже заявил о попытке давления на него через Путина.

ПО ТЕМЕ

Журналист Сванидзе объяснил странную ухмылку Путина на встрече с Лукашенко: Отношения сложные

Между молотом и наковальней: как Лукашенко развернулся от Запада к России

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По его словам, глава Европейского совета Шарль Мишель звонил и уговаривал российского лидера Владимира Путина оказать давление на белорусского коллегу. Президент Белоруссии подчеркнул, что лично видел стенограмму этих переговоров.

Лукашенко также отметил, что Путин отказался выполнять просьбу европейского политика. По его словам, президент России ответил собеседнику, что Белоруссия является независимым государством, поэтому с Мишелю стоит лично поговорить с его главой.

Со слов Лукашенко, у Путина вызвало недоумение, что Евросовет установил диалог с представителями "Талибана*", на что Мишель ответил, что члены этого движения контролируют Афганистан. В свою очередь президент России удивился и переспросил, контролирует ли Лукашенко ситуацию в Белоруссии.

Белорусский лидер подчеркнул, что политики из западных стран пытаются надавить на его через разные сферы. Лукашенко назвал их "побитыми псами". Батька также заявил, что попытки давления на его сторонников являются "несолидным поведением". Он отметил, что диалог продолжается, хотя требования европейцев, как правило, касаются внутренней политики Белоруссии.

* Организация запрещена на территории РФ

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 сентября 2021, 14:47 Источник: LIFE ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Обдало ароматами шаурмы и бомжей": с Ковальчук случилось ужасное

Певица рассказала о случившемся
Шоу-бизнес

"Подошла максимально обстоятельно": Брухунова переложила заботы о сыне на чужого человека

Женщина не стала засиживаться в декрете
Шоу-бизнес

Горе-то какое: Сраженная раком Салтыкова осталась без ноги

Ирину показали на ТВ
Шоу-бизнес

"Он запугивал меня": Меньшова решилась на тяжелое признание о покойном отце

В семье не все было гладко

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

В Москве отмечен рекордный рост заболеваемости коронавирусом
За сутки в России стало на 18 341 больных ковидом больше
Байден может ввести в США обязательную вакцинацию от ковида
Иммунолог предрек новый локдаун в России

Спорт

"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое
Путин заявил о возможности провести Олимпиаду-2036 в России
"Начало трясти": Аверина впала в истерику на Олимпиаде

Регионы

Житель Подмосковья зарубил знакомого топором и закопал труп в погребе
В Подмосковье поймали грабившего салоны сотовой связи бандита
В Иркутске болельщик футбольной команды избил арбитра до потери сознания
Пьяный житель Коми уснул в гробу и попал под следствие
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+