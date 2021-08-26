Эксперт Василенко сравнил Зеленского с Гитлером из-за разгула национализма

Никита Василенко заявил, что Петр Порошенко пытался развязать внешнюю войну, а Владимир Зеленский ведет внутренний конфликт, призывая русских бежать из Украины. Ситуация в стране напомнила эксперту времена, когда в Германии у власти находился Адольф Гитлера. Тогда он вел антиеврейскую политику, что стало одной из причин его поражения в войне, считает Василенко.
По словам эксперта, в те годы многие евреи бежали в США и создали этой стране так называемый атомный щит. Мол, этот народ позволил Америке быстро завершить войну в Японии и стать лидером в мире. Василенко в эфире украинского телеканала "Перший незалежний" пообещал "закопать" тех, кто будет говорить "чемодан – вокзал – Россия".
Также эксперт считает, что Зеленский не понимает национальный вопрос. "Антисемитизм семимильными шагами шагает", – сказал он. Василенко обратил внимание, что в кабмине, Верховной Раде и списках политической партии доминируют представители одной национальности.
Напомним, ранее Петра Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Экс-президент Украины считает, что к нападению причастен Владимир Зеленский. По словам политика, нынешний лидер страны боится настоящих патриотов.
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