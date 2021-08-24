Эксперты рассказали о неутешительных результатах встречи Зеленского и Меркель

Ангела Меркель 22 августа совершила прощальный визит на Украину – последний в должности канцлера Германии. На встрече с президентом Владимиром Зеленским обсуждался самый широкий перечень вопросов, в том числе, строительство газопровода "Северный поток-2" и реализация Минских соглашений.
Главу Незалежной больше интересовало, кто в дальнейшем будет фиксировать прихоти украинских политиков и кто будет обеспечивать безопасность государства. По итогам встречи Зеленского и Меркель эксперты выразили мнение, что Киев не смог добиться от Берлина желаемых результатов.
Так, замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал "Известиям", что главы государств не смогли принять каких-либо серьезных решений. Он подчеркнул, что от мнения украинского руководства на переговорах ничего не зависело. Политолог подчеркнул, что Меркель совершила визит "из вежливости" – на деле Зеленский просто выполняет прихоти США.
Лидер общественного движения "Украинцы России" Богдан Безпалько уверен, что канцлер Германии донесла до президента Украины, что ему не стоит ждать изменений в вопросе "Северного потока", так как проект почти завершен. Кроме того, по словам общественника, неутешительным результатом для Зеленского стало то, что Меркель в очередной раз напомнила ему о необходимости выполнения Минских соглашений.
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