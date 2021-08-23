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Политика
UDF об отставке Лукашенко: Вынужден выполнять требование России

UDF об отставке Лукашенко: Вынужден выполнять требование России

Белорусские журналисты полагают, что президент Лукашенко под давлением Кремля меняет Конституцию, чтобы уйти в отставку и занять другую должность.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынужден идти на реформы системы государственного управления. Он обещал гражданам изменить конституцию страны год назад, во время многочисленных акций протестов по итогам выборов. Аналитики белорусского издания UDF полагают, что за планами Лукашенко по изменению политической системы стоит Россия.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Журналисты напомнили, что в сентябре прошлого президент России Владимир Путин первый предложил своему белорусскому коллеге внести изменения в конституцию. По мнению российского лидера, такой шаг носит "своевременный и логичный" характер. 20 августа на встрече с канцлером Германии Меркель Путин подтвердил, что проблемы в республики должны решать исключительно сами белорусы в рамках "конституционно-правового поля".

Сам Лукашенко постоянно говорит, что власти занимаются подготовкой новой конституции, которая должна быть вынесена на всенародный референдум. Кроме того, на недавней пресс-конференции глава государства подтвердил, что в ближайшее время может покинуть пост президента.

Меж тем, эксперты издания обратили внимание, что разговоры об отставке и изменении политической системы Белоруссии главе РБ неприятны. Якобы он постоянно подчеркивает, что действующие власти не допускали ошибок. Они склоняются ко мнению, что Лукашенко действует под давлением Кремля.

В статье подчеркивается, что президент Белоруссии "вынужден выполнять" пожелания Москвы. Меж тем, журналисты считают, что Россия может быть не заинтересована в том, чтобы Лукашенко сохранил должность руководителя Белоруссии. Так, в новой конституции, по словам экспертов, основные полномочия сохранятся за президентом. Соответственно, покинув пост, Лукашенко может потерять их.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: president.gov.by
Автор: 23 августа 2021, 21:06 Источник: UDF ✓ Надежный источник
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