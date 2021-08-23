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Политика
Лукашенко обвинил Польшу в эскалации пограничного конфликта

Лукашенко обвинил Польшу в эскалации пограничного конфликта

Во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Лукашенко заявил, что Польша выдавила на границу с Белоруссией афганских беженцев.
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23 августа президент Александр Лукашенко на внеочередной сессии ОДКБ сообщил главам стран-членов Организации, что власти Польша организовали конфликт на линии соприкосновения с Белоруссией. По словам главы государства, польские власти используют беженцев из Афганистана для переброски на белорусскую границу.

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Лукашенко подчеркнул, что канцлер ФРГ Меркель пообещала принять беженцев из Афганистана и пригласила их в Германию. По его словам, польские силовики задержали порядка 50 человек на своей территории и перенаправили их в соседнюю Белоруссию.

Президент РБ подчеркнул, что мигранты были выдавлены на пограничную линию под угрозой применения оружия. Он также отметил, что афганцы сами не собирались приезжать в Белоруссию, но они находятся на линии соприкосновения уже несколько дней.

Отметим, что обвинения Лукашенко в сторону Польши принципиально противоречат позиции лидеров Европейского союза. Ранее "Дни.ру" сообщали, что канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала власти Белоруссии и президента Александра Лукашенко из-за организации миграционного кризиса.

По мнению немецкого политика, Лукашенко развязал против стран Евросоюза гибридную атаку. Она возложила ответственность за скопление мигрантов на границе Литвы, Латвии и Польши на белорусские власти и обещала взять эту ситуацию под личный контроль.

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Фото: president.gov.by
Автор: 23 августа 2021, 19:58 Источник: БелТА ✓ Надежный источник
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