Лидер НАУ Латушко призвал остановить финансирование диктатуры Лукашенко

Прошлогодние итоги президентских выборов в Белоруссии, победу на которых, по данным ЦИК РБ, одержал Александр Лукашенко, не признали порядка сорока стран. Об этом заявил один из лидеров оппозиции, бывший белорусский дипломат и министр Павел Латушко. Лидер НАУ обратился к главам МИД этих государств с просьбой остановить финансирование "диктатуры" Лукашенко.
Политик выразил недоумение, что глава государства, которого правительства многих стран считают нелегитимным и даже называют террористом после посадки в Минске самолета компании Ryanair, может претендовать на получение миллиарда долларов от МВФ. Он адресовал свое претензию к министрам иностранных дел и призвал их твердо занять позицию о непризнании власти Лукашенко.
Оппозиционер подчеркнул, что режим Лукашенко намерен потратить миллиард долларов на силовое удержание власти, содержание силовиков и тюрем, на покупку оружия, на пытки и убийства, а не на преодоление последствий рецессии 2020 года и поддержание белоруской экономики.
Латушко призвал глав МИД заблокировать финансовые потоки для "террориста и диктатора" Лукашенко, чтобы сохранить эти деньги для новых властей. Он заявил, что пришло время совместными усилиями остановить финансирование "террора и диктатуры" в Белоруссии.
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