Меркель пообещала поддержать новые санкции против России

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры в Киеве.

Во время визита в Киев Ангела Меркель заявила, что поддержит новые санкции против России, если Москва будет использовать "Северный поток – 2" как оружие. По словам немецкого политика, Германия разделяет опасения украинской стороны насчет транзита газа через Незалежную.

Также Меркель высказалась о ситуации на востоке Украины. По ее словам, Россия является участником конфликта в Донбассе, и Киев правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с "сепаратистами". Зеленский, в свою очередь, заявил о необходимости проведения саммита "нормандской четверки". Президент Украины отметил, что давление на РФ должно сохраняться.

Тем временем в водах Дании завершилась укладка труб "Северного потока – 2". Российский лидер Владимир Путин сообщал, что строительство газопровода скоро закончится. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что попытки сорвать завершение проекта обречены на провал.

Ранее "Дни.ру" писали о встрече Ангелы Меркель и Владимира Путина в Москве. В пятницу, 20 августа, главы двух стран обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Афганистане и на востоке Украины. Президент России попросил канцлера Германии повлиять на Киев, который не выполняет Минские соглашения.

