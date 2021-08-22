"Будет давить на Зеленского": немецкий политолог Рар о визите Меркель на Украину

В воскресенье, 22 августа, Ангела Меркель прилетела на Украину, чтобы встретиться и пообщаться с Владимиром Зеленским, а также премьер-министром Денисом Шмыгалем. После переговоров главы двух государств планируют провести пресс-конференцию.
Александр Рар считает, что во время беседы Меркель "будет давить на Зеленского" и говорить о необходимости выполнения Минских соглашений. По словам политолога, канцлер Германии хотела бы, чтобы украинская сторона была ей благодарна за инициативы, направленные на реализацию этих соглашений.
Также эксперт уверен: Меркель, которая через месяц покинет пост канцлера Германии, и дальше будет поддерживать Украину, но только на словах. Остальное уже будут решать другие немецкие политики, отметил Рар.
Говоря о прошедших переговорах Меркель и Путина, политолог отметил, что своим визитом в Москву канцлер Германии хотела продемонстрировать наличие множества стратегических вопросов и необходимость сотрудничества с Россией.
Напомним, в пятницу, 20 августа, Ангела Меркель встретилась с Владимиром Путиным. Главы двух государств обсудили двусторонние отношения, ситуацию в Афганистане и на востоке Украины. Президент России попросил канцлера Германии повлиять на Киев, не выполняющий Минские соглашения.
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