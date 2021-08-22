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Политика
"Присуща романтика": китайцы впечатлились галантностью Путина на встрече с Меркель

"Присуща романтика": китайцы впечатлились галантностью Путина на встрече с Меркель

Аналитик отметил, что поездка Ангелы Меркель в Москву стала прощальной.

Продолжение: Кличко не позволили встретить Меркель в аэропорту: Устроили цирк!
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Президент России Владимир Путин и канцер Германии Ангела Меркель провели переговоры в пятницу, 20 августа. Главы двух государств обсудили развитие двусторонних отношений, ситуацию в Афганистане и на востоке Украины. По итогам встречи политики провели пресс-конференцию.

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 Ангела Доротея Меркель

Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Но автор статьи на китайском медиапортале Sohu обратил внимание на букет, который преподнес Путин канцлеру Германии. Мол, такой жест очень символичный и является совокупностью прагматических соображений. Аналитик пришел к выводу, что президенту России "присуща романтика".

Эта поездка в Москву стала последней для Меркель, ведь уже через месяц она уйдет с поста канцлера Германии. Автор статьи отметил, что немецкий и российский политики знакомы друг с другом очень давно. При этом у них есть как взаимопонимание, так и разногласия, подчеркнул аналитик.

Напомним, во время встречи Владимир Путин попросил Ангелу Меркель повлиять на Украину, которая не выполняет Минские соглашения. В воскресенье, 22 августа, канцлер Германии проведет переговоры с лидером Незалежной Владимиром Зеленским в Киеве, а также с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 22 августа 2021, 12:43 Источник: Sohu ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Все оттенки Ангелы Меркель

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