Ангела Доротея Меркель канцлер ФРГ

Ангела Доротея Меркель 8-й канцлер ФРГ

Ангела Меркель (Каснер) родилась в Гамбурге 17 июля 1954 года и вскоре семья переехала в ГДР. Училась в политехнической школе в Темплине. По воспоминаниям одноклассников и педагогов, была неприметной, но социально адаптированной девочкой. Окончила физический факультет Лейпцигского университета им. Маркса. Во время учебы познакомилась с будущим мужем, физиком Ульрихом Меркелем.

Политическая карьера началась со вступления в партию "Демократический прорыв". Меркель работала заместителем пресс-секретаря правительства ГДР вплоть до объединения двух Германий. В правительстве ФРГ в начале 90-х занимала пост министра по делам женщин и молодежи.

Быстрое восхождение по партийной лестнице в Христианско-демократическом союзе произошло благодаря протекции федерального канцлера: в то время Меркель называли "девочкой Коля". В 1991 году на съезде была избрана заместителем председателя ХДС, а через два года стала генеральным секретарем партии. В новом правительстве Гельмута Коля в 1994 году получила портфель министра по охране окружающей среды.

В 2000 году Меркель вступила в должность председателя лидировавшей на тот момент партии в стране, а через два года оказалась в оппозиции – выборы в бундестаг с небольшим перевесом выиграла коалиция СДПГ и Партии зеленых во главе с Герхардом Шредером и Йошкой Фишером.

На пост федерального канцлера ФРГ была избрана 22 ноября 2005 года. Меркель – первая в истории Германии канцлер-женщина. Она не выделяется красотой и харизмой, вершины политической карьеры достигла в зрелом возрасте. Безоговорочно поддерживает курс США, несмотря на разразившийся в 2013 году скандал с прослушкой АНБ ее личного телефона.

Кроме немецкого, владеет английским и русским языками. Восемь раз становилась самой влиятельной женщиной-политиком в мире за последние 11 лет по версии журнала Forbes. Иногда ее называют "тевтонской Маргарет Тэтчер".

В декабре 2021 года Ангела Меркель покинула пост канцлера Германии, который занимала 16 лет. Она решила больше не выдвигаться на эту должность. Ее преемником стал член Социал-демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц.