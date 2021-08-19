СМИ: ЕС обвиняет Лукашенко в гибридной атаке

В Европейском союзе (ЕС) возмущены бездействием президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Индийский новостной канал на английском языке WION сообщил, что страны Евросоюза обвинили президента Белоруссии Александра Лукашенко в разжигании миграционного кризиса. Якобы лидер республики не препятствует проходу беженцев через границу с Литвой и Польшей и тем самым усугубляет ситуацию с мигрантами, при том что сейчас люди массово бегут из Афганистана.

Европейские политики называют поведение Лукашенко гибридной атакой на ЕС. В эфире телеканала позицию президента Белоруссии назвали ответными действиями на санкционную политику Запада. Также СМИ сообщило, что Польша разместила на своих границах почти одну тысячу военных, чтобы контролировать движение мигрантов из Ирака и Афганистана.

Кстати, канцлер Германии Ангела Меркель также раскритиковала Александра Лукашенко из-за мигрантов. Она заявила, что Минск оказывает содействие мигрантам. Также немецкий политик пообещала взять сложившуюся ситуацию под контроль.

Ранее бывший белорусский министр Павел Латушко заявил, что подконтрольное Александру Лукашенко МИД Белоруссии бросило белорусов в Афганистане. По словам руководителя оппозиционного движения "Народное антикризисное управление", на помощь им пришли украинцы.