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Политика
Лукашенко бросил белорусов в Афганистане – экс-министр Латушко

Лукашенко бросил белорусов в Афганистане – экс-министр Латушко

Павел Латушко заявил, что вместо Лукашенко спасать белорусов в Афганистане пришлось украинцам.
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После вывода американских войск с территории и Афганистана террористическое движение "Талибан*" начало планомерно захватывать города, пока не дошло до Кабула. 15 августа столица пала, президент Ашраф Гани сбежал из страны, а правительство передало власть вооруженным сепаратистам. Под угрозой оказалось не только местное афганское население, но и иностранцы.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Бывший белорусский министр и дипломат, руководитель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко заявил, что подконтрольное "диктатору" Лукашенко МИД РБ бросил белорусов в Афганистане. Им на помощь пришли украинцы, подчеркнул политик.

"Сколько грязи диктатор [Лукашенко] вылил на Украину и украинцев – выливают ежедневно пропагандистские каналы. А именно Украина пришла на помощь белорусам, оказавшимся в сложной ситуации в Афганистане", – отметил Латушко.

Оппозиционер раскритиковал президента Белоруссии за то, что он не пожалел денег, чтобы поднять ВВС и под принуждением посадить в Минске гражданский самолет авиакомпании Ryanair, на котором летел Роман Протасевич. "Нет денег, чтобы направить самолет и эвакуировать белорусских граждан?" – задал он риторический вопрос Лукашенко.

Латушко также добавил, что власти Белоруссии предложили своим гражданам самостоятельно выехать из Афганистана в Таджикистан. Политик с нескрываем сарказмам назвал эту идею "потрясающей работой белорусской дипломатии".

* "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация.

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Фото: x99 / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 17 августа 2021, 12:29 Источник: Youtube-канал Павла Латушко ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость835121
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не ври падаль,никто их не бросал,посольство работает в обычном режиме,как и российское, а вот для украинцев места в самолете не хватило,вместо них амеры своих собак служебных вывозили.
1

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