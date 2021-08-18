Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Всех своих учениц опробовал": народ в шоке от любовных связей Кобзона
"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти
Проклятый ковид: поклонники рыдают после печальной новости о 73-летнем Шуфутинском
Появились данные об уходе тяжелобольного Корчевникова
партнеры
Среда
18 августа
Лента новостей
21:45
Умерла звезда фильма "Банзай"
21:44
Сбежала от молодого жениха? Азиза всполошила народ накануне свадьбы
21:17
Вынужденный отказ Лукашенко от транзита грузов через Литву выгоден России – обозреватель Двинский
21:10
Прилетевшие из Италии женщины пытались незаконно провезти в Россию дорогие часы
20:37
В Подмосковье ураган снес 100 деревьев
20:35
Подросшая дочь Волочковой показала фигуру в купальнике
20:14
Рейтинг Байдена упал на фоне событий в Афганистане
19:49
В Кузбассе ребенок утонул во время отдыха на водоеме
19:18
Стали известны темы переговоров Путина и Меркель
19:04
В Истре вынесли приговор священнику-аферисту
18:51
"Реально все надоело": Пьеха раскрыл подробности состояния избитого соседкой сына
18:36
Почему Зеленский не соответствует требованиям должности президента – ответил экс-премьер Украины
18:16
Лоза предложил Линдеманну натянуть пилотку на Красной площади
18:03
В Подольске поймали подозреваемых в угоне со стрельбой
17:52
Малахов прислал еле живой МакSим "погребальный венок"
17:43
Его не узнать: как сложилась судьба сыгравшего Лобату в "Клоне" Осмара Прадо
17:34
"Подвешенная к потолку": замужняя Снаткина рассказала о смелом эксперименте с Пресняковым
16:51
Познер о провале плана ГКЧП: У руководителей не хватило жесткости
16:46
В ХМАО вандалы разгромили городской парк
16:40
"Дефицит и рост цен": поставщики объяснили увеличение стоимости перевозки до 160%
16:36
"Заработала на загородный дом": Любаша рассказала о доходах от песен Пугачевой
16:10
"Сразу другой нарисовался": Навка растаяла в объятиях чужого мужчины
16:07
Известный актер лишился дома из-за огромных долгов
15:57
В семье Шепелева произошли внезапные перемены
15:57
Тест: угадай песни из советских фильмов
15:38
В Челябинске уголовник избил водителя троллейбуса
15:30
"До мурашек": мать Началовой заставила россиян плакать
15:23
Несуразный вид: уличенную во множественных операциях Кадышеву приложили
15:23
Правосудие усомнилось в отцовстве покойного Малашенко по отношению к ребенку Рынски
15:06
"Поздравила полноценно": что сделала Решетова в день рождения Тимати
15:04
Ирина Горбачева из сериала "Чики" о лесбийском эксперименте: Внутри не встает
14:59
"Я изначально не верил в эту историю": Данко вслед за Береттой высказался о вранье "воскресшей" МакSим
14:45
Снимок сморщенной Пугачевой вызвал оторопь: Милая старушка
14:36
Пьеха заговорил о злой мести в будущем после избиения сына
14:27
Горбачева и Савлепов сообщили о свадьбе и раскрыли детали первого знакомства: Он не был свободен
14:27
"Прохор Шаляпин лишь бы не увидел": оголившуюся Долину напугали расстройством полового влечения
13:57
Тяжелое детство, три брака и незамеченные инфаркты: что известно о трагической судьбе Дворжецкого
13:56
Горбачев призвал повторить в России уроки августа 91-го
13:47
"Чудовищно": Садальский поддержал Галкина после громкого заявления о дерьме
13:35
Актер сериалов "Склифосовский" и "Две судьбы" запил от тоски по жене
13:15
Воры разорили могилу легенды советского кино
12:51
Политолог Сатановский заявил о превосходстве Путина над американскими президентами
12:47
Годовалый сын бежит от Рудковской: Как рано
12:38
Мрамор даже для собак: отгрохавший роскошный особняк Градский заявил о скромных доходах
12:38
Разбившаяся в ДТП звезда "Зачарованных" не дала другим погибнуть
12:08
Меркель раскритиковала Лукашенко из-за мигрантов
12:05
Появилась информация о беременности Йоханнсон: Мы взволнованны
12:01
За сутки в России ковидом заболели 20 914 человек
11:59
Женатый актер Филиппов о романе с Вележевой: Было много историй – постельных сцен, поцелуев
11:59
В Новгородской области задержан еще один участник побега из ИВС в Истре
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Появившаяся в обтягивающих брюках Пугачева произвела фурор: Была не одна
"Грязный и дешевый пиар!": Беретта врезала МакSим за вранье о смертельной болезни и коме
Галкин в тайне от Пугачевой пускает слюни на красавицу Ротару
Перекошенное лицо дочери Успенской довело до тошноты
Пугачева благословила: запевшую Волочкову выдвинули представлять Россию на "Евровидении-2022"
Вывалившей все прелести Бузовой влепили смачную оплеуху: Отфотошопленная кукла
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Вынужденный отказ Лукашенко от транзита грузов через Литву выгоден России – обозреватель Двинский

Вынужденный отказ Лукашенко от транзита грузов через Литву выгоден России – обозреватель Двинский

Политический обозреватель Константин Двинский прокомментировал недавнее заявление главы МИД Литвы.
прочитано 166 раз

В начале августа министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что прибалтийская республика может перекрыть экспорт калийных удобрений из Белоруссии через Клайпедский порт, если Евросоюз (ЕС) ужесточит санкции против режима Александра Лукашенко.

ПО ТЕМЕ

Меркель раскритиковала Лукашенко из-за мигрантов

"Приходит новое поколение": Лукашенко рассказал о передаче власти

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению Константина Двинского, Запад по-прежнему пытается оказаться давление на белорусских властей и лишить их выгод от торговли с ЕС. Политический обозреватель отметил, что Лукашенко, имея экономические отношения с европейскими странами, балансирует между Брюсселем и Москвой и играет на их противоречиях. Мол, так Батька сохраняет свою власть.

Двинский считает, что конфликт Белоруссии и Литвы на руку России. Лишившись транзита через Клайпедский порт, у Лукашенко появится возможность отправлять груз в порт Усть-Луга Ленинградской области. Обозреватель обратил внимание, что недавно в русской акватории Балтийского моря появились белорусские нефтепродукты, поэтому очевидно, что скоро там же окажется и продукция "Беларуськалия".

Напомним, ранее аналитик Игорь Тышкевич заметил, что Александр Лукашенко начинает "борзеть" в отношении России и тянет время, чтобы избежать интеграции. Мол, раньше президент Белоруссии пытался юлить и вертелся "как уж на сковороде", потому что Москва требовала конкретные действия.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Александр Лукашенко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 августа 2021, 21:17 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Перекошенное лицо дочери Успенской довело до тошноты

Девушка показала себя в неприглядном виде
Шоу-бизнес

"Развращает юношей": развлекающегося с пенсионерками Шаляпина вывели на чистую воду

Разгорелся скандал
Шоу-бизнес

Всплыли скандальные данные об отношениях Никулина: Был жадным

Актер выдвигал свои условия
Шоу-бизнес

"Бабушка цвета фуксии": резко постаревшую "молодую мать" Джанабаеву жестко приложили

Певица не смогла скрыть возрастных изменений

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа 2021 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 августа 2021 года
Каким знакам зодиака не стоит покупать недвижимость в 2022 году
Гороскоп на август 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+