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Политика
Аналитик Тышкевич: Лукашенко начинает "борзеть" в отношении России

Аналитик Тышкевич: Лукашенко начинает "борзеть" в отношении России

Эксперт полагает, что в вопросе интеграции Лукашенко не просто аккуратно тянет время, а начинает "борзеть" по отношению к России.
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Одной из важнейших тем недавней многочасовой пресс-конференции президента Белоруссии стали отношения с Россией и потенциальная интеграция двух стран. Риторика Александра Лукашенко по этому вопросу была весьма неоднозначной, на что обратили внимание эксперты. Глава государства, с одной стороны высоко отзывался о российском лидере Владимире Путине, с другой, делал явные намеки, что не готов к большему сближению стран.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Слова Батьки о российского-белорусских отношениях на своем ютуб-канале прокомментировал сотрудник Украинского института будущего Игорь Тышкевич. По мнению аналитика, Лукашенко начинает "борзеть" в отношении России и тянет время, чтобы избежать интеграции.

Он подчеркнул, что раньше белорусскому главе приходилось юлить и вертеться "как уж на сковороде", потому что Кремль требовал конкретных действий. По мнению Тышкевича, тогда для Лукашенко было опасно отказывать Москве, а сейчас перекладывает ответственность за несостоявшуюся интеграцию государств на Россию.

При этом эксперт отметил, что Лукашенко считает Путина очень мудрым политиком. Однако, боясь ослабления своих позиций, белорусский лидер тянет время во вопросу интеграции, переводя стрелки, в том числе, и на российского коллегу, уверен аналитик.

Кроме того, президент Белоруссии "борзеет" и по экономической части. Тушкевич полагает, что Лукашенко продает России лозунги о братской любви, требуя в ответ большие кредиты. Также эксперт отметил, что аналогичным образом Батька "поднимает ставки" и в отношениях с западными странами.

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Фото: Lan Hongguang / Xinhua / www.globallookpress.com
Автор: 13 августа 2021, 12:00 Источник: Youtube-канал Игоря Тышкевича ✓ Надежный источник

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