Аналитик Петров: У Лукашенко проблемы с головой

Комментируя неоднозначные высказывания президента Белоруссии, Алексей Петров заявил, что у Александра Лукашенко проблемы с головой.

"У Лукашенко в голове застрял огромный снаряд", – с этих слов начал свое выступление украинский военный эксперт Алексей Петров. Аналитик раскритиковал президента Белоруссии за скандальные высказывания про Украину.

Двусторонние отношения между Белоруссией и Украиной и так оставляют желать лучшего после международного скандала, связанного с провалом спецоперации Незалежной по задержанию так называемых "вагнеровцев". Однако Лукашенко удалось усугубить ситуацию во время недавней пресс-конференции.

Петрова не устроило заявление белорусского лидера о том, что задержанные в Минске граждане России сами попросились на родину. Напомним, спецслужбы Украины планировали арестовать некоторых из них по обвинению в участии в военном конфликте на Донбассе.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Лукашенко призвал наказать Зеленского. По словам белорусского президента, его украинский коллега виноват в том, что не прислал генпрокурора, который должен был бы защитить задержанных людей. Вместо этого проблему удалось решить совместно с российским надзорным ведомством.

Кроме того, военный аналитик заявил, что у Лукашенко проблемы с головой из-за угрозы президента ввести санкции против Украины. По мнению Петрова, из-за "бестолковости" Лукашенко страдают простые белорусы.