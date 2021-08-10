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Политика
Политолог Березовец: Лукашенко не собирается признавать Крым российским

Политолог Березовец: Лукашенко не собирается признавать Крым российским

Тарас Березовец подвел итоги пресс-конференции Александра Лукашенко, который якобы отказался признавать Крым российским.
прочитано 613 раз

На пресс-конференции президента Белоруссии, прошедшей 9 августа в Минске, Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов о принадлежности Крыма. Глава государства выдвинул условие для признания Крыма российским. По итогам встречи политолог Тарас Березовец заявил, что Батька продолжает считать полуостров территорией Украины.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Конечно, многочисленным украинским экспертам не привыкать выдавать желаемое за действительное. Вот и сейчас аналитик из Киева переиначил слова белорусского лидера. На деле Лукашенко обещал признать Крым российским сразу после того, как это сделают все наши олигархи. Глава государства даже подчеркнул, что у него развязаны руки из-за поведения самой Украины.

Березовец заявил, что Лукашенко считает Крым украинским. По его мнению, призыв белорусского президента к российским олигархам открыть свои представительства в Крыму – это реакция на поведение Кремля. "Признавать его он по-прежнему не собирается. Это еще один четкий ответ в отношении того, как он пытается спрыгнуть с кремлевской иглы зависимости", – сказал политолог.

Меж тем, сам Лукашенко подчеркнул свою готовность признать Крым российским, даже несмотря на наличие его подписи под Будапештским меморандумом. Напомним, этот документ устанавливает гарантии безопасности для Украины.

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Фото: president.gov.by
Автор: 10 августа 2021, 12:00 Источник: YouTube-канал Тараса Березовца ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Тор
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Крым - Россия! США и баба Яга против и что меняется? Нам не требуется, чьё- то признание.
Гость829455
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Непризнанный народом самозванец что то квакнет про Росийскую землю? Кому то это интересно? Самообгаженец не признан миром, проклят церквью и ненавидим народом. Крысиный король со своими крысавцами будет уничтожен. Смерть лукашвали!
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