Лукашенко рассказал о вине Зеленского в скандальном деле "вагнеровцев", задержанных в Минске, и призвал наказать его.

Провал спецоперации СБУ по задержанию в Минске так называемых "вагнеровцев" очень сильно подкосил рейтинг президента Украины Владимира Зеленского. Оппозиция использовала этот международный скандал, чтобы пошатнуть трон под главой государства. Протестующие обвинили его в государственной измене, а депутаты Верховной Рады обратились в ГБР и суд. Даже Лукашенко призвал наказать Зеленского.

9 августа в Минске проходила пресс-конференция Александра Лукашенко. Украинский журналист Максим Назаров попросил президента Белоруссии прокомментировать скандальную историю и наконец-то рассказать общественности, какую роль сыграл глава Незалежной в провале спецоперации. Батька назвал попытки сместить Зеленского ненужной вакханалией.

Лукашенко призвал наказать Зеленского за то, что он не отправил в Минск генерального прокурора, который должен был разобраться в этой истории. Президент Белоруссии подчеркнул, что он лично не интересовался, кто больше замешан в деле: Россия или Украина. Батька отметил, что вопрос удалось решить с помощью российской генпрокуратуры.

"Зеленского надо наказать за то, что он не прислал своего генпрокурора, чтобы защитить этих ребят", – заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что задержанные граждане сами решили уехать в Россию. Он не ответил на вопрос, воевали ли некоторые из задержанных на Донбассе, сославшись на то, что не владеет такой информацией. Более того, глава государства прямо сказал, что Украина не сообщала Белоруссии такую информацию. Лукашенко еще раз подчеркнул, что Зеленский не причастен к провалу операции.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что на той же пресс-конференции Александр Лукашенко назвал украинского журналиста Дмитрия Гордона мерзавцем и призвал посадить его в СИЗО. В ответ Гордон жестко раскритиковал Лукашенко.