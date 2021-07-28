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Политика
Это было ошибкой: покинувшая Белоруссию Тихановская раскаялась в содеянном

Это было ошибкой: покинувшая Белоруссию Тихановская раскаялась в содеянном

В Белоруссии продолжает нарастать напряжение в обществе. На фоне этого бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская дала интервью.
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"Все можно было бы изменить..." – романтично рассуждает главный оппозиционер республики Светлана Тихановская, которая только что прилетела из США, где просила новых санкций для своей горячо любимой страны.

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 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Политик заявила, что ее решение покинуть Белоруссию после августовских выборов год назад было ошибочным. Когда оппозиционер покинула страну, за которую якобы радеет всей душой, там бушевали массовые протесты и шли демонстрации, пишет ОСН.

Тихановская уверена, что народ не был готов к таким событиям. Никаких планов и координационных задач у людей не было. Они просто пошли на улицу. Вокруг царил хаос, который порождал агрессию и панику.

При этом Тихановская отметила, что все произошло так из-за боли в сердце, которую причинил людям действующий политический режим после 9 августа.

"Можно было бы, наверное, все изменить, но уже невозможно", – рассказала Тихановская в интервью каналу RTVI.

Напомним, после 9 августа 2020 года в Белоруссии начались массовые беспорядки, которые не утихали больше полугода и периодически вспыхивают до сих пор. Люди требовали отставки президента Александра Лукашенко и заявляли, что результаты выборов сфабрикованы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Christoph Soeder / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 28 июля 2021, 20:10 Источник: RTVI ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость811213
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беспорядки были но не такие массовые как хотелось бы ес и змагарам-беларусь победила змагарство и это факт-тихановская политический труп стремящийся стать трупом физическим
1

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