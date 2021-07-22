Конгресс США призывает Байдена изменить дату переговоров с Зеленским

Конгрессмены считают, что необходимо перенести встречу президента США Джо Байдена с украинским лидером Владимиром Зеленским на другой день.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Джо Байден и Владимир Зеленский проведут переговоры 30 августа. Президент Украины с нетерпением ждет этой встречи. Он уже озвучил темы, которые хочет обсудить с американским лидером.

Однако Конгресс США не одобрил назначенную дату переговоров глав двух государств. Как сообщила украинская служба "Голоса Америки*"*, несколько конгрессменов призывают Байдена перенести встречу, поскольку они тоже хотят принять в ней участие. Известно, что с 7 августа по 20 сентября Конгресс США будет на каникулах.

Сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур сообщила, что письмо с просьбой изменить дату переговоров уже направлено президенту США. По ее мнению, перенести встречу не сложно. Каптур поддерживает и сенатор Тед Круз. Он также считает, что Конгресс должен провести диалог с украинским лидером.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что хочет поговорить с Джо Байденом об "угрозе", которую представляет "Северный поток – 2" для Украины, о мире в Донбассе. Также лидер Незалежной намерен обсудить тему "возвращения" Крыма. По мнению Джен Псаки, эта встреча продемонстрирует нерушимую поддержку со стороны США.