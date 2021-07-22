Байден почувствовал себя президентом США только сидя напротив Путина

На встрече с общественностью в Цинциннати Джо Байден заявил, что осознал себя президентом США только "сидя напротив Владимира Путина". Хозяин Белого дома признался, что тогда почувствовал понимание со стороны российского лидера. "Он (Путин – Прим. ред.) знает, что когда я говорю о чем-то, то могу это сделать", – сказал американский политик.
Встреча Байдена и Путина состоялась 16 июня в Женеве. Тогда главы государств отметили, что хотят начать диалог по стратегической стабильности и консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключенными. Также президенты России и США решили вернуть послов в Москву и Вашингтон.
Примечательно, что Байден уже встречался с Путиным до саммита в Швейцарии. Это было в марте 2011 года. Тогда президент России был премьер-министром при Дмитрии Медведеве, а американский лидер – вице-президентом при Бараке Обаме.
Ранее стало известно о том, что Джо Байден назначил дату переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, лидера Незалежного ждут в Вашингтоне 30 августа. Украинский политик с нетерпением ждет этого события. Он уже раскрыл темы предстоящих переговоров.
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