Подробности пятичасовых переговоров Путина и Лукашенко в Санкт-Петербурге

Пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт раскрыла подробности переговоров. Она отметила, что, несмотря на заявления некоторых СМИ, встреча двух президентов была не экстренной, а плановой. Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о ней еще во время телефонного разговора 1 июля.
Во время пятичасовых переговоров президенты сошлись на том, что правительствам обеих стран необходимо разработать и принять совместный план противодействия санкциям. Помимо этого, в ходе беседы обсуждался вопрос снятия остающихся барьеров на поставки белорусской продукции. Также Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о бесперебойных поставках углеводородного сырья.
Отдельно лидеры двух стран обсудили международную повестку, а именно политику США и Европейского союза в отношении России и Белоруссии. "В частности, обсудили проведение масштабных учений и планы Альянса по строительству военных баз", – цитирует Наталью Эйсмонт Общественная служба новостей.
Также Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули темы, связанные с пандемией коронавируса, обсудили возможность возобновления транспортного сообщения между странами, поговорили о безопасности и противодействии терроризму.
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