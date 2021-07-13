В Константиновском дворце начались переговоры Путина и Лукашенко

В северной столице начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Мероприятие проходит в Константиновском дворце.
По информации RT, президенты намерены обсудить как вопросы сотрудничества, так и международную проблематику. Ранее отмечалось, что визит Александра Григорьевича в Россию сочли неожиданным, так как данных о том, что он планировался заранее, не было.
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