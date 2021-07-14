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Политика
Путин: на Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией

Путин: на Украине миллионы людей хотят восстановления отношений с Россией

Президент Путин объяснил решение опубликовать статью "Об историческом единстве русских и украинцев" именно сейчас тем, что миллионы жителей Украины хотят восстановить отношения с Россией.
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Статья российского лидера была опубликована 12 июля на сайте Кремля. С тех пор она стала чуть ли не главной темой политических дискуссий как в нашей стране, так и на Украине. Владимир Путин решил сам прокомментировать, почему этот аналитический материал он решил опубликовать именно сейчас, ведь работа над ним, как сам признался, велась несколько месяцев.

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По мнению российского лидера, складывающиеся в последнее время обстоятельства требовали внимательной оценки мира вокруг нас, самих себя и, конечно, наших соседей. Президент подчеркнул, что готовил свою работу с опорой на факты, при написании статьи пользовался историческими документами. Путин также отметил, что усиление проекта "анти-Россия" не может не беспокоить.

Конечно, любое государство имеет права определять свое будущее. Президент уверен, этот подход нельзя оспаривать. Однако, как и с людьми, если путь одной страны создает угрозы для безопасности другой, тогда необходимо оценить ситуацию и принять решение. Глава государства назвал и другие причины, почему решил именно в эти дни опубликовать свою статью.

"На Украине очень много, миллионы людей, которые хотят восстановления отношений с Россией", – подчеркнул Путин.

Кроме того, по словам президента России, ряд политиков из Украины выступают за то, чтобы между двумя странами были нормальные отношения. Меж тем, этим политикам даже не дают возможности осуществить свои идеи, в том числе, неправовыми способами. Президент уверен, что некоторых людей просто убивают, но никто не занимается розыском преступников.

Путин напомнил о трагических событиях 2014 года, когда в Доме профсоюзов в Одессе заживо сожгли граждан. Президент также привел в пример арест Медведчука. Президент отметил, что пророссийским силам на Украине не дают легально работать.

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Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 14 июля 2021, 09:58 Источник: Официальный сайт Президента РФ ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость800100
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ну и конечно эти миллионы украинцев, которые сношаются с Россией, находятся в Крыму и Донбассе
Гость802112
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Хотят те, чья жизнь прошла в совке и кто еще не подох от старости, но уже осталось совсем немного. Молодое поколение и поколение среднего возраста НЕ ХОТЯТ быть с Россией, и НЕ НАДО ВРАТЬ, СТАРЫЙ VONЮЧИЙ PERDУН!
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