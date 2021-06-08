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Политика
Какое наказание грозит ударившему Макрона мужчине? Отвечает адвокат

Какое наказание грозит ударившему Макрона мужчине? Отвечает адвокат

Многие интересуются, что грозит французу, замахнувшемуся на президента Макрона. На этот вопрос есть вполне конкретный ответ.
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Интернет-публику и вообще всю мировую общественность всполошила видеозапись, которая за текущий день стала вирусной. На обнародованных кадрах президент Франции Макрон получает по лицу от гражданина из толпы, к который политик подошел, чтобы поприветствовать.

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При этом хулиган выкрикивал одиозные лозунги. Этот момент также активно обсуждается среди увлеченных политикой.

Стоит отметить, что инцидент оперативно пресекла охрана первого лица страны. Самого злоумышленника скрутили и увели, сообщает РИА Новости.

Сейчас многих интересует вопрос, какая ответственность грозит мужчине за то, что он дал пощечину Макрону. Адвокат Алан Дюфло заявил, что действия нарушителя порядка могут попадать под статью Уголовного кодекса Франции. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет и штрафа в размере 45 тысяч евро, передает "Царьград".


Уточняется, что для наказания, о котором идет речь, должно быть оказано, что потерпевший оказался из-за деяния временно нетрудоспособным. Подтвержденной информации о том, как себя чувствует сам Макрон после инцидента, на данный момент нет.

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Фото: Christoph Soeder/ dpa/ www.globallookpress.com
Автор: 8 июня 2021, 21:23 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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