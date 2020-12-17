У Макрона выявили коронавирус

Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Данных о состоянии здоровья политика не сообщается. Известно, что он ушел на самоизоляцию. Своими рабочими обязанностями он будет заниматься удаленно.
Президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус. Данных о состоянии здоровья политика не сообщается. Известно, что он ушел на самоизоляцию. Своими рабочими обязанностями он будет заниматься удаленно.
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