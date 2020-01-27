Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому

Депутат Верховной рады Олег Волошин рассказал, что руководство Франции возмущено тем, что после саммита "нормандской четверки" на Украине не произошло никаких изменений. По его словам, Эммануэль Макрон считает свой вклад в организацию встречи напрасным.
"Ключевой мой вывод такой: во Франции не понимают, почему после достаточно успешного, проведенного по инициативе президента Эммануэля Макрона саммита 9 декабря в нормандском формате, зависла очередная пауза", – цитирует депутата РИА Новости.
Волошин пояснил, что на саммите было согласовано разведение войск на востоке Украины и подписано коммюнике, однако все это отодвинуто Владимиром Зеленским на второй план. По словам депутата, Верховная рада занимается другими вопросами.
"Мы видим, что там идет острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому Трудовому кодексу. Масса других законопроектов голосуется, принимается, но ничего не делается в контексте реализации политической части минских соглашений", – передает его слова РИА ФАН.
Напомним, что встреча "нормандской четверки" состоялась 9 декабря прошлого года в Париже. В мероприятии приняли участие представители России, Украины, Франции и Германии – Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, уточняет телеканал "360". Лидеры договорились о прекращении огня в Донбассе и обмене задержанными до конца года.
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