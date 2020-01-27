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Политика

Крайне недоволен: Макрон прошелся по Зеленскому

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Фото: B Autissier via www.imago-image/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Авторитет Владимира Зеленского падает не только на Украине, но и во всем мире. Выяснилось, что один из представителей "нормандской четверки" крайне недоволен политикой президента.
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Депутат Верховной рады Олег Волошин рассказал, что руководство Франции возмущено тем, что после саммита "нормандской четверки" на Украине не произошло никаких изменений. По его словам, Эммануэль Макрон считает свой вклад в организацию встречи напрасным.

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"Ключевой мой вывод такой: во Франции не понимают, почему после достаточно успешного, проведенного по инициативе президента Эммануэля Макрона саммита 9 декабря в нормандском формате, зависла очередная пауза", – цитирует депутата РИА Новости.

Волошин пояснил, что на саммите было согласовано разведение войск на востоке Украины и подписано коммюнике, однако все это отодвинуто Владимиром Зеленским на второй план. По словам депутата, Верховная рада занимается другими вопросами.

"Мы видим, что там идет острая дискуссия по рынку и по вопросу о земле, по новому Трудовому кодексу. Масса других законопроектов голосуется, принимается, но ничего не делается в контексте реализации политической части минских соглашений", – передает его слова РИА ФАН.

Напомним, что встреча "нормандской четверки" состоялась 9 декабря прошлого года в Париже. В мероприятии приняли участие представители России, Украины, Франции и Германии – Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, уточняет телеканал "360". Лидеры договорились о прекращении огня в Донбассе и обмене задержанными до конца года.

Автор: 27 января 2020, 08:36

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