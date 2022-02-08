Эммануэль Макрон президент Франции

Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в городе Амьене на севере Франции в семье именитых врачей. Выбрал специальность инвестиционного банкира, работал в банке Ротшильдов. Также служил рядовым инспектором в Министерстве экономики с 2004 по 2008 годы. С 2007-го занимал должность заместителя докладчика для Комиссии по улучшению французского роста во главе с Жаком Аттали.

В 2014 году занимал должность министра экономики. Главное достижение Макрона на этом посту - принятие "закона для экономического роста, активности и равенства шансов". Он сделал более свободными некоторые сектора экономики, в частности, документ узаконил работу магазинов по воскресеньям. Макрон - еврофил и убежденный атлантист, жесткий сторонник борьбы с терроризмом, рыночник.

Эммануэль Макрон состоял в Социалистической партии с 2006 по 2009 годы, в 2016-м он создал прогрессивное движение "Вперед!", которое объявил "ни правым, ни левым", позже заявил об участии в президентской кампании 2017 года и за очень короткое время завоевал популярность у избирателей благодаря своей книге "Революция", ставшей бестселлером.

Обойдя во втором туре выборов Марин Ле Пен, Макрон стал самым молодым президентом Франции за всю историю.

В 2007 году Макрон женился на своей бывшей учительнице французского языка Брижит Тронье, которая старше его на 24 года и в которую он был влюблен со школьных времен. Общих детей у пары нет, однако у Брижит есть трое детей от прежнего брака.