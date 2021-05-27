Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

В МИД России предупредили о катастрофе в Крыму: Последствия труднопредсказуемые
Что известно о победителях "Евровидения-2021": гей-скандал и слухи о наркотиках
"Пошла вон!": Ненавистную Мишулину без юбки погнали в шею из элитного заведения
"Получайте!": огорченный Лазарев дал оценку выступлению Манижи на "Евровидении-2021"
партнеры
Четверг
27 мая
Лента новостей
11:54
Россиянам хотят предоставить новый налоговый вычет
11:53
Все из-за Бузовой: раскрыта причина прихода Манукяна на "Дом-2"
11:41
Эксперт Класковский о выступлении Лукашенко: "Он работает на Москву"
11:28
"Зрение упало": слепнущая Брежнева намерена лечь под нож
11:27
Узнавший о раке 4-й стадии Стержаков хотел наложить на себя руки: состояние актера сегодня
11:27
СМИ: Один человек в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
11:08
Президент Польши назвал Россию агрессивной страной
11:01
Эпидемиолог предрек россиянам ежегодную вакцинацию от COVID-19
10:51
Чиновники просят Путина запретить самогонные аппараты
10:45
Звезда сериалов Владимир Стержаков и его супруга потеряли первенца
10:45
Гороскоп на июнь 2021 года
10:35
"Грошей нема": труп Шацкой решено захоронить вдали от мужа
10:02
Серябкину крепко приложили после нападок на старого Леонтьева
08:48
Для зажиточных россиян хотят повысить налоги в несколько раз – подробности
08:48
Действительно в больнице: раскрыты подробности состояния Киркорова
08:16
Видны все прелести: Кабаева возмутила россиян слишком откровенным нарядом
08:16
Политолог Ищенко назвал единственный выход для обреченного Лукашенко: Россия-матушка ждет
06:12
Это Крот из сказки про "Дюймовочку": народ посмеялся над внешностью Петросяна и его жены
04:05
Отказавшаяся от секса Сябитова вновь заговорила про мужиков
02:10
Пиджак на голое тело: звезда сериала "Чики" Горбачева появилась без белья
23:58
Беременная жена Диброва публично оголилась: Скоро на свет появится
23:33
"Стыдно смотреть": Волочкову призвали уходить из танцев
21:23
"Могу засудить": Виктория Боня обрушилась на журналистов из-за наглой лжи
21:17
Тихановская объявила о новом плане по свержению режима в Белоруссии: Лукашенко отныне изгой
20:26
Российский фильм "Подольские курсанты" получил премию престижного кинофестиваля в США
20:11
Онколог перечислила самые важные продукты для кишечника
20:06
Верховный суд: Россияне могут потребовать компенсацию от курящих соседей
20:03
"Сердце себе забираю": Бородина неспроста оказалась рядом с экс-любовником Бузовой на фоне слухов о разводе
19:54
Отец Фриске плюнул в подлого бывшего мужа Началовой: Делает все то же, что и наш Шепелев
19:52
Названы округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией
19:40
Российские полицейские из Перми раскрыли убийство во время отдыха
19:28
"Бессмысленная жизнь": дочь вышла на связь после слухов об ухудшении состояния Заворотнюк
19:20
В Госдуме прогнозируют рост цен на отопление и горячую воду
19:11
Победитель шоу "Маска" получил свое шоу на НТВ
19:05
В России началась вакцинация животных от COVID-19
19:04
Близкие больного Алибасова экстренно ищут деньги на его лечение
18:55
Путин отверг идею обязательной вакцинации от ковида в России
18:50
Флирт Киркорова с Пугачевой и странный торт: яркие конфузы на юбилее Орбакайте
18:41
В России хотят ужесточить правила выплаты алиментов
18:22
"Погряз в дешевых склоках": Шаляпин дал смачную оплеуху Дробышу
18:14
"Прощай, Дима": россияне молятся за оказавшегося в больничных стенах Маликова
18:10
"Устала": возлюбленная Сергея Лазарева покинула "Дом-2" после предательства
18:07
Многодетная Порошина: Страха, как прокормить и одеть, у меня никогда не было
17:57
"При первой встрече брошусь в объятия": Киркоров высказался о "голубой стае" геев в шоу-бизнесе
17:48
Галкин набросился на Крутого из-за морщин Пугачевой
17:37
Лукашенко рассказал об извинениях Путина за обсуждение Белоруссии с Байденом
17:16
Икона ЛГБТ Лолита показала фото в радужном купальнике
17:09
Появились данные о госпитализации Киркорова из-за проблем с сердцем
16:51
Вот это поворот! В Сети всплыло доказательство после слухов об измене Мартиросяна с Кошкиной
16:49
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Только не плачь!": Провалившейся Маниже потребовалась помощь психотерапевта
Страшный день: разбилась красавица Алена Кравец
"Печально": Вера Брежнева сообщила об уходе
"Помогите деньгами!": Музыканты "На-На" ищут средства для лечения прикованного к каталке Алибасова
"Порнуха!": Глюкозу в похабном "платье" из секс-шопа попросили не пускать к порядочному Эмину
Отец Фриске плюнул в подлого бывшего мужа Началовой: Делает все то же, что и наш Шепелев
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Эксперт Класковский о выступлении Лукашенко: "Он работает на Москву"

Эксперт Класковский о выступлении Лукашенко: "Он работает на Москву"

Политический обозреватель Александр Класковский проанализировал недавнюю речь президента Белоруссии. По его мнению, выступление Батьки во многом было адресовано Кремлю.
прочитано 283 раза

Класковский отметил, что оправдания белорусского лидера за инцидент с задержанием Романа Протасевича рассчитаны лишь на сторонников Лукашенко, так как для его оппонентов эта часть речи звучит неубедительно.

ПО ТЕМЕ

Политолог Ищенко назвал единственный выход для обреченного Лукашенко: Россия-матушка ждет

Лукашенко рассказал об извинениях Путина за обсуждение Белоруссии с Байденом

 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

“Я думаю, что он работает на своих сторонников, чтобы укрепить их боевой дух и, самое главное, он работает на Москву”, — заявил аналитик в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi».

По его мнению, главный посыл выступления президента Белоруссии в том, что после Минска «враждебные силы» возьмутся за Россию. Поэтому белорусский лидер всячески пытается падать сигнал Кремлю о том, что в интересах российских властей «всячески поддерживать своего последнего союзника», принимающего на себя главный удар.

Однако Класковский уверен: это не поможет Лукашенко разжалобить Москву и убедить российские власти дать Минску ещё денег. Сложившаяся вокруг Белоруссии ситуация, по мнению аналитика, выгодна для России, ведь, чем хуже у белорусского президента отношения с Западом, тем более он зависим от РФ.

При этом эксперт считает, что противники Лукашенко и вся Белоруссия также оказались в невыигрышном положении. По его мнению, благодаря сложившейся ситуации, Кремлю стало «проще выкручивать Лукашенко руки». Как именно буду развивать отношения Москвы и Минска в дальнейшем станет понятно, по мнению аналитика, после саммита Путина и Байдена.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: kremlin.ru / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 27 мая 2021, 11:41 Источник: «Салiдарнасцi» ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Флирт Киркорова с Пугачевой и странный торт: яркие конфузы на юбилее Орбакайте

Праздник удался
Шоу-бизнес

Победитель шоу "Маска" получил свое шоу на НТВ

Артист пример новое амплуа
Шоу-бизнес

"Стыдно смотреть": Волочкову призвали уходить из танцев

Балерину подняли на смех
Шоу-бизнес

Галкин набросился на Крутого из-за морщин Пугачевой

Композитор случайно подставил Примадонну

Гороскоп

Гороскоп на июнь 2021 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+