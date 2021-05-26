Лукашенко рассказал об извинениях Путина за обсуждение Белоруссии с Байденом

В среду, 26 мая, белорусский президент встретился с членами Конституционной комиссии, представителями органов госуправления и парламентариями. В ходе совещания в Овальном зале Александр Лукашенко рассказал о недавней телефонной беседе с Владимиром Путиным.
Глава Белоруссии отметил, что коллега принес ему извинения за то, что обсуждал с американским лидером Джо Байденом ситуацию в республике без разрешения. Лукашенко поблагодарил Путина и добавил, что теперь президент Соединенных Штатов будет точно знать, где расположена его страна.
Президент Белоруссии также предложил Путину и Байдену приехать в Минск, чтобы поговорить о проблемах в республике. Лукашенко заверил, что достойно встретит политиков. "Выслушаю даже все гадости, которые Джен Псаки (пресс-секретарь Белого дома – Прим.ред.) ему напишет", – сказал он.
Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Швейцарии. Президенты обсудят развитие двусторонних отношений, проблемы стратегической стабильности, урегулирование конфликтов в регионах и борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.
Политолог Павел Шариков назвал предстоящие переговоры лидеров России и США историческими. Подробнее о позиции эксперта – в этом материале на сайте "Дни.ру".
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