Политолог Ищенко назвал единственный выход для обреченного Лукашенко: Россия-матушка ждет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет вынужден как можно быстрее провести интеграцию с Россией. Такое мнение выразил известный украинский и российский политолог Ростислав Ищенко.
По словам Ищенко, Лукашенко понял, что именно Запад, а не Россия, пытается вынудить его уйти в отставку, и самостоятельно ушел в изоляцию от всего мира. Тем самым он ограничил себе пространство для манёвра, поскольку в условиях готовящихся новых западных санкций выживание белорусского режима будет зависеть лишь от России.
Ростислав Ищенко напомнил, что Евросоюз намерен ударить в самое сердце белорусской экономики, закрыв границы, остановив транзит и отказавшись от закупок сырья у Минска, что является основным источником доходов белорусского государства. За возмещением убытков Александр Лукашенко сможет обратиться лишь к Москве, но она потребует взамен серьёзных уступок по вопросам интеграции. Специалист подытожил, что Белоруссия фактически превратится во вторую Украину в экономическом плане, однако из-за безвыходного положения её даже не придётся "оккупировать".
Напомним, что 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден совершить экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщений о минировании. При этом его сопровождал белорусский истребитель. После приземления местные силовики сразу же задержали находившегося на борту оппозиционного белорусского политика и создателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасеивча и его спутницу. Международное сообщество решительно осудило действия белорусских властей, некоторые политики даже расценили их как акт государственного терроризма. В результате ряд стран Запада закрыл для Белоруссии воздушное пространство и начал готовить новые санкции.
Популярные темы форума
Вкусненькое
Порча
Криптюшки
Смех или грех?
Любимый не хочет жениться
Китайский и арабский
Увидел свою девушку с другим
седые волосы что делать
А вы встречали абьюзеров?
Бьёт муж