Владимир Зеленский во многом строит свою президентскую карьеру на позиционировании Украины в качестве "жертвы". Россия в Незалежной, как правило, упоминается в контексте странны-агрессора.
При этом по какой-то причине Владимир Александрович на протяжении длительного времени просил российскую сторону провести переговоры. По всей видимости, глава Украины убежден, что благополучие страны зависит от воли Москвы.
Пресс-секретарь российского главнокомандующего Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов на встрече с украинским коллегой обсуждать Крым. Однако это произойдет только в том случае, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве. Песков отметил, что принадлежность региона России никогда не обсуждалась и обсуждаться не будет.
Напомним, ранее на Украине были проведены масштабные социологические исследования, которые показали, что граждане считают лучшим президентом за всю историю страны Леонида Кучму. Зеленский в данном списке занял лишь вторую строчку.
При этом действующий президент Незалежной лидирует по иному параметру. Так, Владимир Зеленский стал первым по рейтингу доверия.
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