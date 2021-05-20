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Политика
Отказ Зеленского дать характеристику Путину объяснили: Очередная подача для Запада

Отказ Зеленского дать характеристику Путину объяснили: Очередная подача для Запада

Президент Украины Владимир Зеленский пытается создать позитивный фон для иностранных коллег, считает политолог.

Продолжение: Партия Порошенко: приговор Украине – дилетантизм и некомпетентность Зеленского
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что относиться серьезно ко всем словам украинского лидера не стоит. По его мнению, Владимир Зеленский пытается создать хорошую "картинку" для Запада, показать себя конструктивным политиком.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

"Очередная подача для западных СМИ", – подчеркнул специалист. Брутер полагает, что президент Украины также боится реакции главы России Владимира Путина. Зеленский понимает, что если он скажет что-то лишнее, то его встреча с коллегой может никогда не состояться, пояснил эксперт в комментарии Life.ru.

В четверг, 20 мая, состоялась пресс-конференция украинского лидера. Политик отказался дать характеристику Путину. Зеленский признался, что боится разжечь конфликт между двумя странами своими неосторожными словами. "Я этого себе не прощу", – заявил он во время встречи с журналистами.

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас больше всего его заботит ситуация на юго-востоке страны. Президент заверил, что делает все возможное для организации встречи, которая могла бы приблизить конец вооруженного конфликта. Также он пообещал провести референдум по Донбассу.

Ранее "Дни.ру" написали о том, что власти Украины представили свой вариант урегулирования ситуации. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.

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Фото: Pavlo Gonchar/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 20 мая 2021, 18:13 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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