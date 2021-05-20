Отказ Зеленского дать характеристику Путину объяснили: Очередная подача для Запада

Президент Украины Владимир Зеленский пытается создать позитивный фон для иностранных коллег, считает политолог.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что относиться серьезно ко всем словам украинского лидера не стоит. По его мнению, Владимир Зеленский пытается создать хорошую "картинку" для Запада, показать себя конструктивным политиком.

"Очередная подача для западных СМИ", – подчеркнул специалист. Брутер полагает, что президент Украины также боится реакции главы России Владимира Путина. Зеленский понимает, что если он скажет что-то лишнее, то его встреча с коллегой может никогда не состояться, пояснил эксперт в комментарии Life.ru.

В четверг, 20 мая, состоялась пресс-конференция украинского лидера. Политик отказался дать характеристику Путину. Зеленский признался, что боится разжечь конфликт между двумя странами своими неосторожными словами. "Я этого себе не прощу", – заявил он во время встречи с журналистами.

Владимир Зеленский рассказал, что сейчас больше всего его заботит ситуация на юго-востоке страны. Президент заверил, что делает все возможное для организации встречи, которая могла бы приблизить конец вооруженного конфликта. Также он пообещал провести референдум по Донбассу.

Ранее "Дни.ру" написали о том, что власти Украины представили свой вариант урегулирования ситуации. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.