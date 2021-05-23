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Политика
Кличко ответил на вопрос об иске против Зеленского

Кличко ответил на вопрос об иске против Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что на него оказывает давления президент Украины Владимир Зеленский.
прочитано 433 раза

Виталий Кличко выступил в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где ответил на вопрос, собирается ли он подавать иск в суд в отношении Владимира Зеленского, который якобы руководит обысками в конторах городских властей. Градоначальник сообщил, что обязательно обсудит этот вопрос со своим адвокатом.

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По мнению Кличко, причиной этих обысков является "большая политика". Он сообщил, что силовики ходят в Офис президента и докладывают обо всем. Мол, там даются инструкции, по которым работают судебная и правовая системы. Мэр Киева сравнил происходящее с тем, что было при Викторе Януковиче.

Стоит отметить, что ранее Кличко заявил об отсутствии конфликта между ним и Зеленским. При этом градоначальник отметил, что периодически возникают обострения в их отношениях.

Напомним, ранее в партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" весьма нелестно высказались о Владимире Зеленском. Как заявили в пресс-службе политической организации, действующего главу государства отличает дилетантизм и некомпетентность. Якобы ему пора нести ответственность за свою неуклюжую деятельность.

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Виталий Кличко. Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 23 мая 2021, 15:23 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость751275
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А оно умеет отвечать,а может ещё думать научился.)))))))
1

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