Кличко ответил на вопрос об иске против Зеленского

Виталий Кличко выступил в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где ответил на вопрос, собирается ли он подавать иск в суд в отношении Владимира Зеленского, который якобы руководит обысками в конторах городских властей. Градоначальник сообщил, что обязательно обсудит этот вопрос со своим адвокатом.
По мнению Кличко, причиной этих обысков является "большая политика". Он сообщил, что силовики ходят в Офис президента и докладывают обо всем. Мол, там даются инструкции, по которым работают судебная и правовая системы. Мэр Киева сравнил происходящее с тем, что было при Викторе Януковиче.
Стоит отметить, что ранее Кличко заявил об отсутствии конфликта между ним и Зеленским. При этом градоначальник отметил, что периодически возникают обострения в их отношениях.
Напомним, ранее в партии бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" весьма нелестно высказались о Владимире Зеленском. Как заявили в пресс-службе политической организации, действующего главу государства отличает дилетантизм и некомпетентность. Якобы ему пора нести ответственность за свою неуклюжую деятельность.
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