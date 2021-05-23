Аналитик Болгов: команда Зеленского пошла на попятную после заявлений о встрече с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского делает все, чтобы встреча с российским лидером Владимиром Путиным не состоялась, считает автор издания "Комсомольская правда" Александр Болгов.

По мнению журналиста, бывший кавээнщик Владимир Зеленский пытается импровизировать на политическом поле, однако последствия громких высказываний украинского президента приходится разгребать его команде. Например, несколько недель назад лидер Незалежной заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным, после чего Киев якобы начал готовиться к этим переговорам, однако позже пошел на попятную.

Болгов считает: команда Зеленского осознала, что после беседы с президентом России нужно будет огласить какие-то итоги и рассказать о договоренностях, которых достигли стороны, да и "бедный вид" Владимира Александровича негативно скажется на его рейтинге. Тогда Киев заявил, что украинский лидер не готов поступиться принципами и намерен говорить с Путиным только о Донбассе и Крыме.

"Встреча произойдет тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно обсудить те вопросы, которые для нас ключевые", – сказал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Делая такое заявление, дипломат, вероятно, забыл, что российская сторона не давала конкретного согласия на переговоры. Журналист подозревает, что у политиков из Киева, которые, очевидно, пытаются поставить какой-то ультиматум, мания величия.

Чтобы встреча действительно не состоялась, команда Зеленского сделала очередные недружественные шаги в отношении России. К таким действиям Болгов отнес арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, внесение законопроекта о коренных нациях на Украине, куда не вошли русские, и масштабные санкции против российских физических и юридических лиц.

"Когда хотят переговоров и встреч, перед этим так не поступают", – считает автор издания.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о намерении провести на Украине референдум для урегулирования ситуации в Донбассе. В Верховной Раде сравнили такое решение украинского лидера со скальпелем.