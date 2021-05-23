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Политика
Аналитик Болгов: команда Зеленского пошла на попятную после заявлений о встрече с Путиным

Аналитик Болгов: команда Зеленского пошла на попятную после заявлений о встрече с Путиным

Команда президента Украины Владимира Зеленского делает все, чтобы встреча с российским лидером Владимиром Путиным не состоялась, считает автор издания "Комсомольская правда" Александр Болгов.
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По мнению журналиста, бывший кавээнщик Владимир Зеленский пытается импровизировать на политическом поле, однако последствия громких высказываний украинского президента приходится разгребать его команде. Например, несколько недель назад лидер Незалежной заявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным, после чего Киев якобы начал готовиться к этим переговорам, однако позже пошел на попятную.

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Болгов считает: команда Зеленского осознала, что после беседы с президентом России нужно будет огласить какие-то итоги и рассказать о договоренностях, которых достигли стороны, да и "бедный вид" Владимира Александровича негативно скажется на его рейтинге. Тогда Киев заявил, что украинский лидер не готов поступиться принципами и намерен говорить с Путиным только о Донбассе и Крыме.

"Встреча произойдет тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно обсудить те вопросы, которые для нас ключевые", – сказал ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Делая такое заявление, дипломат, вероятно, забыл, что российская сторона не давала конкретного согласия на переговоры. Журналист подозревает, что у политиков из Киева, которые, очевидно, пытаются поставить какой-то ультиматум, мания величия.

Чтобы встреча действительно не состоялась, команда Зеленского сделала очередные недружественные шаги в отношении России. К таким действиям Болгов отнес арест главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, внесение законопроекта о коренных нациях на Украине, куда не вошли русские, и масштабные санкции против российских физических и юридических лиц.

"Когда хотят переговоров и встреч, перед этим так не поступают", – считает автор издания.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил о намерении провести на Украине референдум для урегулирования ситуации в Донбассе. В Верховной Раде сравнили такое решение украинского лидера со скальпелем.

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Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 мая 2021, 11:14 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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Гость737531
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Все аналитики на сайте из одного инкубатора. В адрес Украины и Зеленского только плохое. Осебе только хорошее.
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