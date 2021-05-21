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Политика
Политолог Макарин: Путин встретится с Зеленским только после переговоров с Байденом

Политолог Макарин: Путин встретится с Зеленским только после переговоров с Байденом

Политолог Алексей Макарин высказался насчет возможной встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.
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Накануне Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, приуроченную второй годовщине пребывания на должности. Глава государства сделал немало громких заявлений. Например, лидер Незалежной раскритиковал Францию и Германию, которые якобы стали слабее давить на Россию, а также президента США Джо Байдена, беспокоясь, что он может отказаться от санкций против "Северного потока-2".

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Во время пресс-конференции Зеленского несколько раз спросили о том, что он думает о российском лидере Владимире Путине. Президент Украины отказался давать ему характеристику, посчитав, что для этого необходимо подбирать выражения. По мнению политолога Алексея Макарина, выступление лидера Незалежной внушает оптимизм относительно его встречи с российским коллегой.

Однако эксперт считает, что Путин не станет встречаться с Зеленским до переговоров с Байденом. Мол, в Кремле считают Украину зависимой от США, поэтому не видят смысла сначала общаться с Владимиром Александровичем.

"Если у Путина и Байдена получится продуктивно обсудить Украину, затем президент России проведет переговоры с Зеленским, чтобы закрепить достигнутые соглашения", – считает Макарин.

Однако встреча президентов Украины и России может не состояться, если Путин и Байден лишь очертят друг другу "красные линии", отметил политолог. Да и при положительном развитии событий главы государств, по мнению эксперта, не встретятся лицом к лицу. Мол, они пообщаются в онлайн-режиме, чтобы "не перегружать переговоры смыслами".

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Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 17:34 Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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Яркие будни президента Зеленского

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