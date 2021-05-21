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Политика
Эксперт Монтян о пресс-конференции Зеленского: Нес чушь

Эксперт Монтян о пресс-конференции Зеленского: Нес чушь

Юрист Татьяна Монтян резко высказалась о прошедшей накануне пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского.
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Эксперт отметила, что если в прошлом году глава страны еще пытался говорить что-то по делу, то сейчас он просто "несет чушь". По ее словам, Владимир Зеленский больше не боится гнева украинцев, потому что знает, что продержится на посту до конца срока благодаря поддержке коллективного Запада.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Монтян считает, что теперь президент "будет творить все, что в голову взбредет". Юрист заявила, что Зеленский стал еще наглее и не боится лгать журналистам в лицо. "Он несется по наклонной стремительным домкратом", – подчеркнула она в разговоре с изданием "ПолитНавигатор".

В ходе пресс-конференции украинский лидер дал понять, что его действиями руководят извне. Так, Зеленский предложил привлечь США к обсуждению конфликта в Донбассе. При этом президент не стал уточнять, в каком именно формате это должно произойти.

Примечательно, что Владимир Зеленский отказался говорить о главе России Владимире Путине. Он признался, что боится ухудшить отношения с Москвой неосторожными словами. Президент подчеркнул, что все его мысли заняты решением ситуации на юго-востоке Украины.

19 мая стало известно о том, что Киев представил свой вариант урегулирования конфликта в Донбассе. Все подробности – в этом материале.

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Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 11:06 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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