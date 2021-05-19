Эксперт Вышинский о последствиях встречи Путина и Байдена для Зеленского: Обернется унижением украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский во многом строит свою политику на зависимости от решений Кремля. Глава Незалежной в своих многочисленных обращениях к народу часто упоминает Россию и Владимира Путина, будто у Киева нет возможности решать проблемы внутри страны самостоятельно.
Владимир Александрович последнее время грезит о встрече с Владимиром Владимировичем. Политолог Святослав Вышинский выразил мнение о том, что перспективы личного разговора Путина и Зеленского будут более-менее ясны лишь после того, как российский главнокомандующий проведет саммит с главой Белого дома.
Эксперт убежден, что встреча Путина с Зеленским вряд ли будет проходить в формате самостоятельного мероприятия. Если данному событию суждено будет осуществиться, то ему постараются придать мало значения.
Вышинский предположил, что украинского лидера могут пригласить в российскую столицу "на поклон", чтобы вынудить его "просить" у Кремля. Также есть вероятность, что встреча состоится "мимолетно" в рамках более масштабного мероприятия.
Политолог подчеркнул, что в сложившихся обстоятельствах Зеленскому нет смысла добиваться диалога с Москвой. В любом случае это обернется унижением украинской власти, резюмировал Вышинский.
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