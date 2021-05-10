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Политика
Встреча Путина и Зеленского может породить новый всплеск противостояния – политолог Злобин

Встреча Путина и Зеленского может породить новый всплеск противостояния – политолог Злобин

На нынешнем этапе ни Россия, ни Украина не созрели для того, чтобы провести встречу на высшем уровне. Так считает политолог Николай Злобин.
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Украинский президент Владимир Зеленский в своих обращениях часто ссылается на Россию и президента Владимира Путина. Многие политологи сходятся во мнении, что Киев занял позицию жертвы, а любые проблемы внутри страны оправдываются властью с помощью перекладывания вины на "страну-агрессор".

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Недавно Зеленский изъявлял желание провести личную встречу с Путиным. Владимир Владимирович позже ответил, что мероприятие в теории может состояться, если украинский коллега явится в Россию.

Политолог Николай Злобин выразил мнение, что сейчас не самое подходящее время для разговора лидеров двух стран. По словам эксперта, мероприятие необходимо подготовить на уровне дипломатов, чтобы оно стало продуктивным.

Злобин убежден, что на сегодняшний день нет вопросов, которые можно решить встречей Путина и Зеленского. Более того, это может иметь противоположный эффект, а именно породить новый всплеск противостояния, добавил специалист.

Так или иначе, в определенный момент времени разговор российского и украинского президентов должен состояться, подчеркнул эксперт. Это будет зависеть от объективной ситуации, резюмировал Злобин.

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Владимир Зеленский. Фото: Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 10 мая 2021, 11:15 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие будни президента Зеленского

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