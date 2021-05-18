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Политика
Аналитик Егоров рассказал об ошибках Тихановской: Не хватило понимания и воли

Аналитик Егоров рассказал об ошибках Тихановской: Не хватило понимания и воли

Прошел год с того момента, как белорусский оппозиционер Светлана Тихановская оказалась в большой политике.
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Старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров оценил деятельность оппозиционера. По его словам, Светлана Тихановская за этот год совершала неоднозначные поступки. Среди них были как правильные, так и ошибочные политические ходы.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Эксперт заявил, что Тихановская не смогла удержать объединенный штаб оппозиции. В конце прошлого года в Белоруссии возникло множество новых политических структур – Координационный совет, штаб экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико, Народное антикризисное управление.

Егоров считает, что Тихановской "не хватило ресурсов, понимания и воли", чтобы собрать новую команду. В комментарии изданию UDF.by специалист обратил внимание, что хоть символическое единство оппозиционных групп сохраняется, они действуют несогласованно и вразнобой.

Самым спорным решением Тихановской, уверен Егоров, стал ее ультиматум. Он показал, что политик плохо понимает ситуацию в республике. Эксперт назвал стратегию слабой: оппозиционер дала неверный прогноз по весенним протестам и предлагала сторонникам общие действия.

Что касается удачных шагов, то большая часть из них была связана с переговорами с западными партнерами, добавил политолог. Светлана Тихановская встретилась и заручилась поддержкой президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и многих других лидеров.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа прошлого года. Большинство голосов набрал Александр Лукашенко. По данным ЦИК, его поддержали более 80% избирателей. Светлана Тихановская получила всего 10% голосов.

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Фото: Uwe Koch / Eibner-Pressefoto via / www.globallookpress.com
Автор: 18 мая 2021, 13:37 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

Гость725923
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Андрей
Светлана Тихановская победила на выборах в Беларуси и ,в отличии от Лукашенко, у нее есть будущее в политике, а Лукашенко -самозванец.
Примерно так же победила эта кухарка как Собчачка в России! Деревенская баба без опыта в политике! Почти по Ленину из кухарок=домохозяек в президенты! Широко шагнула, штаны порвала!
Андрей
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Светлана Тихановская победила на выборах в Беларуси и ,в отличии от Лукашенко, у нее есть будущее в политике, а Лукашенко -самозванец.
Гость742688
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В топку кур.ву-кухарку!!!
1

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