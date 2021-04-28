Советник Тихановской: Освобождение Белоруссии будет крахом советской империи

Наблюдатели опасаются роста антироссийских настроений среди протестующих белорусов. Представитель оппозиции прояснил ситуацию.

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорко заявил, что несогласные с режимом, напротив – предпочитают не высказываться о России в негативном ключе. Политик пояснил, что Белоруссия и Россия слишком тесно связаны: у многих недовольных белорусов есть друзья, родные и близкие в России, поэтому антироссийская риторика может привести к большому расколу оппозиции.

Вячорко также признался, что экономика Белоруссии полностью зависит от российской. При этом нет никаких гарантий, что в обозримом будущем эта ситуация изменится. Он подчеркнул, что белорусы выступают против авторитарного режима Александра Лукашенко и этот протест не следует превращать в геополитическое противостояние "Запада и Востока". По его словам, в таком случае Белоруссия попросту будет поглощена в этой борьбе.

Однако советник Светланы Тихановский выразил своё недовольство тем, что в Европе его часто спрашивают о России и Белоруссии, при чём последняя "теряется" в разговоре. В связи с этим он призвал помнить, что "Белоруссия – это не Россия". Франак Вячорко обратил внимание, что в настоящее время за слияние с Россией выступают лишь порядка 4% граждан и заявил, что "освобождение Белоруссии станет крахом советской империи".