Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Ответ России на санкции США оценили американцы: Никого не боится
Петросян показал сдавшую Кадышеву
78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Серый чулок превращается в диву!": Молодая жена Петросяна затмила сдавшую Степаненко
партнеры
Среда
28 апреля
Лента новостей
09:32
"Смотрела исподлобья": эксперт заметил странное в словах Прокловой об ужасающих домогательствах
09:31
Юлиан сделал заявление о свадьбе с 78-летней Ангелиной Вовк
08:50
Советник Тихановской: Освобождение Белоруссии будет крахом советской империи
08:41
В России могут взлететь цены на крупы
08:29
Голос ненастоящий? Вскрылись шокирующие данные о скорчившейся от боли Гагариной
08:18
67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису
06:51
"Она использовала боль и травмы дочери": родители Бритни Спирс устроили публичные разборки
04:16
"Критические дни": окровавленная Глюкоза вызвала шок
02:36
Звезде "Холостяка" пообещали облить лицо кислотой: Ты не сможешь ходить по улице
00:17
"Опять беременна": забившая тревогу Нюша показала живот
21:47
"Боря бы не допустил": бывшая жена Грачевского взвыла из-за вопиющей несправедливости
21:40
Экономист Романчук: Лукашенко наигрался с бизнесом и не знает, что с ним делать
20:57
В Москве школьник по ошибке выпил антисептик на перемене
20:35
Жительница Башкирии бросила маленькую дочь в квартире на несколько дней
20:10
В Волгограде пожилая женщина до смерти избила мужа скалкой
20:03
"С мужеством переносит": мать Валерии празднует день рождения в изоляции
19:41
Молодой боксер скончался после полученной в поединке травмы
19:30
"Потеряна связь с реальностью": намерения Плющенко вызвали смех у россиян
19:23
Сама невинность: вид Пугачевой до пластики всполошил народ
18:58
Виновного в смерти подруги блогера Reeflay приговорили к 6 годам колонии строгого режима
18:49
Семейная жизнь стала для Боярской испытанием: Жуткий стресс
18:47
"Его ждет забытье в истории": экс-президент Украины Кравчук о Лукашенко
18:47
"Отец не дождался": единственная дочь Задорнова вышла замуж после слухов о рождении ребенка
18:39
Садальский обнародовал последнюю просьбу Марусева перед смертью
18:27
Некоторым россиянам пересчитают пенсии – подробности
18:12
В московском метро пьяный бомж ударил ножом подростка
17:56
Месяц ела хлеб с "Нутеллой": похудевшая после родов Узерли из "Великолепного века" удивила заявлением
17:55
На Хилькевич и ее мужа совершили нападение
17:52
Путин призвал чиновников к честности и выполнению обещаний
17:50
Нагиев ответил на вопросы о трех разных любовницах и уколах красоты
17:45
Зеленский проверил боеготовность войск на границе с Крымом
17:18
Опять наврала: Меган Маркл поймали на подтасовке фактов
17:17
Весь в мать: сын Шепелева показал свои способности
17:05
Житель Балашихи погиб при выполнении его братом трюка на машине
16:44
Зеленский предложил создать новый формат для решения конфликта в Донбассе
16:42
Официально объявлено о съемках приквела "Игры престолов": кто в главных ролях и когда премьера
16:37
"Так и должно быть": вскрылась причина расставания Польны с двумя любовниками
16:33
Зудина поставила точку в грязном скандале с Прокловой: Надо обсуждать не на шоу за деньги
16:31
В Казани произошел взрыв в жилом доме
16:17
Названы сроки открытия подземного перехода через пути МЦД-2 в Покровском-Стрешневе
16:11
"Интересно заморозить яйцеклетки": 32-летняя Муцениеце хочет выбрать суррогатную мать
16:01
Мерьем Узерли откровенно высказалась о сорванной свадьбе и таинственном отце младшей дочери
16:01
"Это очень неприлично": Поргина дала оплеуху Прокловой после заявлений о домогательствах
15:53
Более 350 домов-памятников получат вторую жизнь благодаря программе капремонта
15:52
"Мужчины проблем не любят": супруг оставил известную телеведущую ради молодой любовницы
15:47
В Праге из-за угрозы взрыва эвакуировали здание МВД Чехии
15:28
По стопам Прокловой: Борисова впервые призналась в сексуальном насилии
15:24
Эксперт Усов предупредил об установлении военной диктатуры в Белоруссии: Власть будет в руках силовиков
15:22
"Идите лечитесь": уставший от жалоб родных Шепелев показал неприличный жест
15:21
В пойме Чермянки проложат экомаршрут и откроют смотровые площадки
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Педофил должен сидеть в тюрьме": новый поворот в скандале с заявившей о насилии Прокловой
Бикбаев утонул после стрима с Карпович
"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах
"В кровать затаскивал третью женщину": вдовец разоблачил грязное прошлое первого мужа Легкоступовой
Обезображенная Алиса Аршавина рискнула появиться на канале "Россия 1"
"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе
Политика
Советник Тихановской: Освобождение Белоруссии будет крахом советской империи

Советник Тихановской: Освобождение Белоруссии будет крахом советской империи

Наблюдатели опасаются роста антироссийских настроений среди протестующих белорусов. Представитель оппозиции прояснил ситуацию.
прочитано 481 раз

Советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорко заявил, что несогласные с режимом, напротив – предпочитают не высказываться о России в негативном ключе. Политик пояснил, что Белоруссия и Россия слишком тесно связаны: у многих недовольных белорусов есть друзья, родные и близкие в России, поэтому антироссийская риторика может привести к большому расколу оппозиции.

ПО ТЕМЕ

Экономист Романчук: Лукашенко наигрался с бизнесом и не знает, что с ним делать

 Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

Вячорко также признался, что экономика Белоруссии полностью зависит от российской. При этом нет никаких гарантий, что в обозримом будущем эта ситуация изменится. Он подчеркнул, что белорусы выступают против авторитарного режима Александра Лукашенко и этот протест не следует превращать в геополитическое противостояние "Запада и Востока". По его словам, в таком случае Белоруссия попросту будет поглощена в этой борьбе.

Однако советник Светланы Тихановский выразил своё недовольство тем, что в Европе его часто спрашивают о России и Белоруссии, при чём последняя "теряется" в разговоре. В связи с этим он призвал помнить, что "Белоруссия – это не Россия". Франак Вячорко обратил внимание, что в настоящее время за слияние с Россией выступают лишь порядка 4% граждан и заявил, что "освобождение Белоруссии станет крахом советской империи".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Светлана Тихановская. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 28 апреля 2021, 08:50 Источник: "ПолитНавигатор" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость713332
Пожаловаться Ответить
Принципиальный вопрос сейчас - захват власти самозванцем лукашенко должен быть наказан. Историческая перспектива - слияние в единую Русь. Это в интересах славянских народов, но против этого лукашенье ОПГ.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Какой-то бред": Наумов обвинил Проклову во вранье после признаний в домогательствах

Актрису пристыдили
Шоу-бизнес

"Все через постель": Лорак намекнула на причины конфликта с Меладзе

Певицу не устроили методы работы музыканта
Шоу-бизнес

Внучка тяжелобольного Зайцева обвинила своего отца: Травит деда

Что происходит в семье кутюрье?

Шоу-бизнес

Появилась информация о возвращении группы "Гости из будущего"

Коллектив распался в 2009 году

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+