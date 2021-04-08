Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Четверг
8 апреля
Лента новостей
19:42
"Положение отчаянное": Собчак не может наскрести денег на строительство загородного дома
19:32
"Колоссальное событие": 71-летнюю Пугачеву сняли с 35-летним красавчиком Козловским
19:30
Побитая супругом известная актриса предостерегла Бузову от нового замужества
19:26
Глава Роспотребнадзора высказалась о вакцинации Путина: Очень важно
19:25
В Москве ребенок украл у родителей три миллиона и пропал
19:10
Гибель ребенка в Донбассе признали в ООН
18:56
В Москве подвели итоги Первого молодежного форума по управлению Интернетом
18:53
Власти Белоруссии сами не верят в свою победу над оппозицией – политолог Карбалевич
18:51
Силы покинули измотанную Волочкову: Выхолощена
18:41
Принц Уильям с супругой решили ответить Меган Маркл
18:28
В Красноярске мужчина ранил ребенка ножом
18:15
"Захватывающий опыт": Прилучный впервые показал пикантное фото Карпович
17:53
Тимошенко заявила о критической ситуации с медициной на Украине: Просто страшно
17:51
"Глаз не оторвать": переплюнувшая Волочкову Пегова млела от приятных гостей
17:48
Киркоров оправдался за отсутствие на празднике Орбакайте
17:47
Мужчину задержали с пакетом наркотиков под Москвой
17:34
На стройке в Москве погиб рабочий
17:20
Голодают? Эмигрировавший в Испанию Панин заставил дочь воровать
17:18
"Тема острая": замужняя Бородина заявила о проблемах в отношениях
17:03
Случайные связи и аборты сделали звезду "Склифосовского" бесплодной
17:03
Серьезные проблемы: похудевший на 40 килограммов Шура не может принимать пищу
16:46
В Совфеде назвали давлением на правосудие призыв США освободить Навального вопреки решению суда
16:18
Дегтярев увеличил выплаты ветеранам ко Дню Победы
16:16
Экс-глава Нацбанка Белоруссии: Лукашенко правильно боится, что силовики пойдут на переворот
15:55
Началась регистрация на трек "Студенты" конкурса "Лидеры России"
15:46
Тяжело перенесшего коронавирус Лещенко довели до слез
15:19
"Я была в безумии. Я орала": звезда сериала "Склифосовский" откровенно о борьбе с раком
15:18
"Приходят намазюканные": Сафронов отказался обслуживать расфуфыренную звезду
15:02
"Рано для слез": Киркоров потерял работу
14:57
"Вон отсюда!": популярный певец набросился на поклонника во время концерта
14:40
Асмус бросила камень в огород Акиньшиной
14:38
"Показал слабость": Кадони пролил свет на свои гомосексуальные контакты
14:31
В Челябинске столкнулись и сгорели две фуры
14:26
"Звонили два Ваших мужа, кому из них выставить счет?": актриса сериала "Налет" о съемках с Машковым и личной жизни
14:21
Дом, квартиры и огромные деньги: кому на самом деле достались богатства Марьянова
14:14
В ХМАО пьяный водитель провез на капоте полицейского
14:07
"Ездил смотреть участок для дома": Манукян решил создать семью с Бузовой
13:59
Основное противостояние России и США находится сейчас в военно-политической плоскости – эксперт Колташов
13:48
Поездку Зеленского в Донбасс оценили: Превращается в политика войны
13:45
В Москве из здания эвакуируют людей после сообщения о минировании
13:40
61-летняя Гузеева заткнула за пояс старлеток
13:40
Кадони раскрыл правду об увеличении своего мужского достоинства
13:39
"Можно я уйду?": опешившая Долина сцепилась с популярной певицей
13:25
Звезды, друзья и большой торт: Почему Матвеев побежал утром за цветами для Боярской
13:22
В Оренбурге загорелся склад с пиломатериалами
12:56
Водитель иномарки сбил ребенка на Рублевке
12:56
Эксперт Рудяков назвал конкурентов Зеленского на следующих выборах
12:50
Киркоров наплевал на праздник внучки Пугачевой после известия о конфликте
12:46
Наталья Рудова чурается похожих на "Татьянин день" проектов
12:41
Молодая жена заставила попотеть грузного Цекало
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Раскрыто отношение Путина к Зеленскому: Не считает президента Украины за политика
"Все поймешь и придешь к нам": сестра Фриске оставила послание сыну Шепелева
Отец Фриске заговорил о побеге сына от Шепелева: подарки отправлены в мусорку
"Лучше не прикасайтесь!": Шепелев ринулся на защиту сына от чужих людей
В Сети всплыла правда об отдыхе Малиновского и Лазарева в Мексике
Дочь Успенской собрались выдать замуж
Политика
Власти Белоруссии сами не верят в свою победу над оппозицией – политолог Карбалевич

Власти Белоруссии сами не верят в свою победу над оппозицией – политолог Карбалевич

Эксперт Валерий Карбалевич прокомментировал внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.
прочитано 519 раз

Весенняя волна протестов в республике сошла на нет, так толком и не начавшись. Масштабные шествия, запланированные лидерами оппозиции на 25 и 27 марта, не состоялись. Вместо них прошли флешмобы и дворовые марши.

ПО ТЕМЕ

Экс-глава Нацбанка Белоруссии: Лукашенко правильно боится, что силовики пойдут на переворот

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Государственные СМИ расценили это как победу властей республики. Они написали статьи, в которых хвалили президента Александра Лукашенко и ругали всех его противников – Светлану Тихановскую, Павла Латушко, Виктора Бабарико и других политиков.

Политолог Валерий Карбалевич заявил, что власти Белоруссии не верят в свою победу над оппозицией. По его мнению, Александр Лукашенко совсем не ведет себя как триумфатор. Вместо того чтобы перевернуть страницу и перевести жизнь на мирные рельсы, режим продолжает закручивать гайки.

Эксперт напомнил, что 29 марта президент республики провел специальное совещание, во время которого призвал силовиков продолжить борьбу со всеми инакомыслящими. Хотя, как отметил Карбалевич, официально противников Александра Лукашенко сегодня быть не должно.

"Если одержана победа, то зачем нужно усиливать репрессии против оппонентов?", – спросил политолог.

Карбалевич рассказал, что за март этого года в стране задержали 1 139 человек по политическим мотивам. Также на весенней сессии парламента были приняты сразу несколько законопроектов, которые должны криминализировать любую деятельность оппозиционеров.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 18:53 Источник: Свободные новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Высоцкая заинтриговала словами о развлечениях в постели с 83-летним мужем

Актриса стремится к одиночеству
Шоу-бизнес

Киркоров оправдался за отсутствие на празднике Орбакайте

Музыкант попытался объяснить свое отсутствие
Шоу-бизнес

Асмус бросила камень в огород Акиньшиной

Актриса порассуждала об успешности
Видео

"Вон отсюда!": популярный певец набросился на поклонника во время концерта

Исполнитель устроил безобразные разборки

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+