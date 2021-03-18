Эксперт Казакевич предупредил Лукашенко о непредсказуемых последствиях

По словам эксперта, накопившиеся за последние месяцы проблемы при любом незначительном сбое в системе могут вызвать непредсказуемые последствия. Казакевич считает, что от народа можно ожидать появления новых форм противостояния.
По его мнению, кризис в стране еще не закончен. А рейтинг Александра Лукашенко не растет. Он констатировал, что старое политическое поле разрушено.
Политолог заявил, что ухода Александра Лукашенко с должности президента Белоруссии хочет не только протестно настроенное общество, но и бизнес, и номенклатура, и даже силовики. Ведь все сейчас имеют большие денежные потери из-за нестабильной политической ситуации в государстве.
Андрей Казакевич отметил, что сейчас Александр Лукашенко остался один на один со своими проблемами. Он добавил, что глава республики не может положиться ни на Россию, ни на кого-либо другого.
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