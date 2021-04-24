Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

"Спеклась и съежилась": морщинистой Варум поставили неутешительный диагноз
Суд разберется: финал шоу "Маска" обернулся возмутительным скандалом
"Прекратите издеваться над человеком!": Сафронов набросился на позорящую Зайцева семью
"Это ж ***": Лазарев не сдержался при виде полураздетой Лорак
партнеры
Суббота
24 апреля
Лента новостей
17:00
Лукашенко раскрыл подробности разговора с Путиным
16:33
Денисова из "Танцев" сообщила о горьком сожалении после скандала на шоу
16:05
Новая фаворитка Тимати публично получила пощечину
15:58
"Никакого романа": Пресняков отбил Подольскую у Дробыша
15:52
Синеголовая Королева превратилась в ровесницу 19-летнего сына
15:33
"Самый ужасный шок": Возлюбленный нанес Боне сокрушительный удар
15:17
Говорил очень жестко: Первый канал вызвал Манижу на серьезный разговор
15:13
Есть жертвы: военный вертолет упал на жилой дом
14:20
"Просто какальный аппарат": Семенович грубо наподдали за пышные объемы
14:00
"Проверили тысячи мужчин": окутанный слухами об однополой любви Батрутдинов указал на гей-связи Фомина
13:25
На деревенском кладбище под Петербургом мужчина застрелил могильщика
13:01
"Куда это применить?": Савичева заявила о бесполезности шоу "Маска" для артистов
12:54
"Успех еще впереди": Подольская намерена превзойти популярного мужа
12:22
"Что ей уже там прикрывать?": Савичева встала грудью за осрамленную Долину
12:13
Давно не мальчик: Михалков потешался над седокудрым Киркоровым на глазах многочисленных гостей
11:36
Украинский журналист Гордон отчитал Зеленского за коррупцию
11:25
"У детей есть мама": урезанные алименты шокировали Барановскую
10:53
Накаченный Костюшкин дал под дых пузатому Киркорову
10:44
Спасающий отношения от краха Шепелев "умылся слезами" на свидании с любимой
08:08
Дочь Толкалиной поразила огромным вырезом
06:10
Что будет с курсом рубля в мае
04:09
"Девушка с лицом ребенка": женатый Стас Пьеха нашел свой идеал
02:04
"Это противозаконно!": Шубская оголилась в отсутствие Овечкина
23:54
Хопкинс, Олдман и Макдорманд: стал известен звездный состав церемонии вручения "Оскара"
22:17
"Работать надо": Долина упрекнула российских женщин в лени
21:28
"Время не помощник": делящие наследство жены Грачевского не могут успокоиться
21:02
На Украине предложили новое место для встречи Путина и Зеленского
20:50
Встречающийся с Лободой солист "Рамштайна" был замечен с другой блондинкой
20:50
Психиатр поставил диагноз считающей себя мужчиной дочери Ефремова
20:07
"Начинает раздражать украинцев": политолог Дудчак об обращении Зеленского к Путину
19:42
Вдова Кобзона обнажилась на пляже
19:32
Пятна на теле Пугачевой шокировали россиян
19:24
"Мир слетел с катушек": Боня шокировала публику танцами в раздетом виде
19:02
Выпили за встречу и взялись примерять: как Узерли из "Великолепного века" проводит время в Москве
18:50
"Колхоз": затея Ивлеевой о выпуске собственной одежды с треском провалилась
18:50
Теперь официально: Павел и Алана Мамевы развелись
18:23
Надо избавиться от живота: всплыла жуткая тайна женившегося на родственнице Диброва
18:23
"Звезды любят хайп": Сябитова вмешалась в скандал с Макеевой
18:08
Звезда "Универа" в пух и прах разнесла Петросяна "с ордой"
17:50
"Что ты с собой сделала?!": Седокова изменилась до неузнаваемости
17:44
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
17:21
"Вопросы интеграции постоянно на повестке": Песков ответил на вопрос о слиянии России и Белоруссии
17:02
"Вернется": Дибров надеется на благоразумие молодой жены
17:00
"Обрела внутреннюю гармонию": звезда "Мажора" Разумовская об эталоне красоты и пластике
16:54
"Все приклеено": Свиридовой с изуродованным лицом срочно потребовался курс лечения
16:52
"Начала задыхаться": с госпитализированной Водонаевой случилось страшное
16:17
Мерзко поступивший с невестой Козловский захотел увидеть дочь
16:07
"Хотела лечь с ним в могилу": Лорак рассказала о нищете и личной драме
15:45
"Тяжелые знания": Боня сообщила о принятии смерти ребенка
15:32
Супруг был против: Алена Бабенко рассказала о появлении малышки
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

78-летняя Ангелина Вовк рассказала о дате свадьбы с певцом Юлианом
"Прет как будьдозер, разрушая все": Макеева нанесла сопернице удар под дых
"У меня нет возможности ее содержать": 76-летний Антонов отрекся от юной цыпочки
"Работать надо": Долина упрекнула российских женщин в лени
Пятна на теле Пугачевой шокировали россиян
"У детей есть мама": урезанные алименты шокировали Барановскую
Политика
Лукашенко раскрыл подробности разговора с Путиным

Лукашенко раскрыл подробности разговора с Путиным

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры 22 апреля в Москве.
прочитано 70 раз

Через несколько дней глава Белоруссии раскрыл подробности встречи в Кремле. Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным несколько "злободневных вопросов", среди них – цены на нефть и газ и кооперация.

ПО ТЕМЕ

"Вопросы интеграции постоянно на повестке": Песков ответил на вопрос о слиянии России и Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политик отметил, что темы интеграции двух стран, новых союзных программ были на повестке, но больше для протокола. Лукашенко подчеркнул, что использовал общие слова, говоря о сближении России и Белоруссии.

Белорусский лидер добавил, что во время встречи с Путиным не шла речь о военных базах в республике. Лукашенко заявил, что не видит необходимости в них, так как одна из них находится в Смоленске, "трех минутах полета от Бобруйска".

"Зачем тратить огромные деньги?", – поинтересовался он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что переговоры длились около четырех часов. По его словам, лидеры двух стран прежде всего обсуждали торгово-экономическое сотрудничество.

Вместе с этим спикер Кремля опроверг слухи об объединении двух государств в одно. Песков заверил журналистов, что президенты не рассматривают такой вариант развития событий. Тем не менее вопросы интеграции "всегда на повестке".

Спикер Кремля добавил, что каких-либо прорывных договоренностей на встрече не было достигнуто. Песков пояснил, что это были "обычные рабочие переговоры", необходимые для регулярного функционирования союзнических отношений.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 апреля 2021, 17:00 Источник: Sputnik Беларусь ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Девушка с лицом ребенка": женатый Стас Пьеха нашел свой идеал

Певец признался в своих предпочтениях
Шоу-бизнес

"Успех еще впереди": Подольская намерена превзойти популярного мужа

Артистка заговорила о нереализованном таланте
Шоу-бизнес

"Что ей уже там прикрывать?": Савичева встала грудью за осрамленную Долину

Разбор полетов продолжается
Шоу-бизнес

"Куда это применить?": Савичева заявила о бесполезности шоу "Маска" для артистов

Артистка не хочет участвовать в проекте

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 апреля 2021 года
Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+