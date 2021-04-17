Неменский рассказал о спасающем Украину диктаторе

На Украине сложилась странная и до слез смешная ситуация. Граждане Незалежной негативно оценивают работу властей в условиях пандемии, и на это есть все причины.

В сложившейся плачевной ситуации Украину мог бы спасти только сильный диктатор, и это не Владимир Зеленский. Он слишком слабый политик, и уже давно сдал свои позиции. Его авторитет как внутри страны, так и на международной арене, на нуле. При этом альтернативных руководителей страны пока нет даже на горизонте. Так считает политолог Олег Неменский. Выходит, что у Украины по большому счету просто нет президента, пишет портал "Украина.ру".

По большей части Владимир Зеленский только и делает что сотрясает воздух своими громкими и ничем не подкрепленными заявлениями. Одним из таких заявлений стала новость о заключении соглашения по закупке десяти миллионов доз вакцины Pfizer. Но здесь есть ремарка – все это только в будущем, а пока на деле остается простым обещанием.

Неменский отметил, что граждане Украины негативно оценивают работу власти во время эпидемии коронавируса. И это адекватная оценка. Людей в такой ситуации просто жаль.

"Украина — одна из тех стран, которые политически провалились в ситуации этого очень необычного явления — пандемии, здесь власть однозначно проиграла, не смогла правильно среагировать, сориентироваться и найти достойный ответ", — считает эксперт.

Ранее политолог Павел Рудяков предрек Владимиру Зеленскому плачевное будущее. Он считает, что действиями украинского президента руководят третьи лица, и лидер Незалежной вынужден вести двойную игру.