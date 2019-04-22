Елена Зеленская: Как сделать мужа президентом

Новая первая леди Украины – талантливый сценарист. Елена Зеленская – автор того самого "Слуги народа", где ее супруг сыграл свою пророческую роль. Сейчас очаровательная бизнес-леди и писательница утверждает, что отговаривала Владимира Зеленского от участия в президентской гонке – но ее сценарии для студии "Квартал 95" заставляют усомниться в искренности этих слов.
Девичья фамилия Елены Зеленской – Кияшко, родилась в один год с будущим супругом – в 1978-м. Воспитывает 15-летнюю дочь и 6-летнего сына. Успешна не только в написании сценариев, но и в бизнесе: Елена владеет 25% в ООО "Зелари Фиш" – компании по переработке и консервированию рыбы. Носит люксовые часы Breguet и Piaget, а также ювелирные изделия Graff.
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