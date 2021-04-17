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Политика
Эксперт Рудяков предрек Зеленскому уголовную ответственность и страшную старость

Эксперт Рудяков предрек Зеленскому уголовную ответственность и страшную старость

Эксперт Павел Рудяков разъяснил, зачем Зеленский говорит о НАТО, зная, что Украину туда никогда не примут.
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Руками президента Украины Владимира Зеленского осуществляют противозаконные действия. Политик подчиняется чужой воле, хотя на внутреннюю аудиторию своей страны работает совершенно патриотично. Все это обернется в конечном итоге для Зеленского страшными последствиями. В будущем ему может грозить уголовная ответственность и страшная старость. Такое мнение выразил директор украинского информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков. Его слова приводит портал "Украина.ру".

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 Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

По словам эксперта, Владимир Зеленский часто говорит разные вещи на разные аудитории. Таким образом он ведет двойную игру. И это даже не политическое маневрирование, а технологии. Для одних нужна одна правда, для других – другая.

Ранее Владимир Зеленский сказал генсеку НАТО, что вступление Украины в североатлантический альянс является единственным способом поконсить с обострением в Донбассе.

Рудяков напомнил, что последнее время политики на Украине несут какую-то незначительную чушь, сотрясая воздух. Недавно Зеленский разорялся на тему русского языка. Это было как раз в то время, когда на внешней политической арене шел серьезный разговор о невозможности вступления Украины в НАТО.

Из этого следует вывод, что все внутренние заявления Владимира Зеленского призваны просто прикрывать какие-то серьезные вещи, которые происходят вовне страны. То есть многие слова просто отвлекают внимание граждан Украины от реального положения дел.

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Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 17 апреля 2021, 15:52 Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
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