Лукашенко пригрозил расправой протестующим: Нам отступать некуда

Днем 30 октября глава государства встретился с коллективом МВД. Во время выступления Александр Лукашенко заявил, что протестующие пересекли красные линии, пытаясь дестабилизировать инфраструкту. По его мнению, оппозиционеры угрожают жизни и здоровью простых граждан.
Президент сообщил об изменении тактики борьбы с участниками беспорядков. Силовики больше не будут "брать в плен" оппозиционеров. Если кто-то из протестующих попробует прикоснуться к военнослужащему, то должен уйти от него "как минимум без рук".
"Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", – сказал Лукашенко.
Руководство страны обвинили в фальсификации итогов. В августе-октябре по всей Белоруссии прокатилась волна протестных акций. Последний масштабный митинг прошел в минувшее воскресенье, 25 октября. В нем приняли участие сотни оппозиционно настроенных белорусов.
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